Plan climat – Vingt-huit millions pour concilier agriculture et émissions de CO2 Le Conseil d’État sollicite un crédit important pour cofinancer une quarantaine de mesures visant à réduire les émissions ou à stocker le CO₂ émis par l’agriculture. Sylvain Muller

L’épandage d’engrais de ferme comme le fumier contenu dans cette remorque, permet de faire augmenter le taux de matières organiques dans le sol et, par là même, de fixer du CO₂. 24 heures – Odile Meylan (photo d’illustration)

«Planter des petites fleurs par principe ne m’a jamais convaincu, avoue Philippe Leuba. Mais là, la démarche est différente: ces 28 millions de francs que nous sollicitons auprès du Grand Conseil seront bénéfiques à la fois à l’environnement et à la raison d’être première des agriculteurs: nourrir la population. Et je me réjouis que plus du 90% de la somme ira dans la poche des producteurs et non dans celles des transformateurs ou de l’administration.»