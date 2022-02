Conseil communal de Lausanne – Vingt millions pour lancer deux nouvelles villes dans la ville Un gros préavis a été examiné mardi pour les études de la deuxième phase de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, ainsi que pour les Prés-de-Vidy. Lise Bourgeois

La première partie de l’écoquartier des Plaines-du-Loup est désormais en travaux. Il s’agit maintenant de planifier la suite, qui verra Lausanne se développer considérablement d’ici aux premières années de la décennie 2030. Keystone/A

Mis sur orbite il y a plus de quinze ans, le projet Métamorphose se précise. Avec deux nouveaux écoquartiers capables d’accueillir plus de 10’000 habitants à l’horizon 2030, Lausanne veut se développer de manière exemplaire, privilégiant l’idée d’une «ville lente», respectueuse de la nature et engageante pour les êtres humains qui y seront de plus en plus nombreux. Y parviendra-t-elle?

En faire plus