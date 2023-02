Tensions avec la police à Genève – Vingt personnes à disposition du Parquet après l’occupation d’un immeuble Point de situation après l’intervention de la police, jeudi, pour évacuer l’immeuble du 8, rue Royaume. Une manifestation invite les autorités à libérer les 20 occupants arrêtés. Fedele Mendicino

La police a sorti les grands moyens pour déloger la vingtaine de personnes. Les forces de l’ordre estiment que leurs tenues ont été endommagées par les militants. Des dégâts qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de francs. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La saga du squat des Pâquis se poursuit. Selon nos renseignements, au lendemain de l’occupation de l’immeuble situé au numéro 8 de la rue Royaume, 19 des 20 squatteurs interpellés hier à 17 h ont été mis à la disposition du Ministère public. Le vingtième jeune interpellé, qui n’est pas encore majeur, devra en revanche répondre de ses actes devant le Tribunal des mineurs.

Enquête de la police des polices

Rappelons que la régie de l’immeuble a porté plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile. La police déplore des dégâts sur ses tenues, causés notamment par la peinture jetée par les militants. Le dommage est de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs, précise le porte-parole de la police Alexandre Brahier.

Par ailleurs, la police des polices (IGS) a ouvert une enquête à la suite de l’affaire du député Jean Burgermeister (Ensemble à Gauche) qui affirme avoir été frappé à la tête par un agent durant les événements de jeudi.

La police précise enfin n’avoir utilisé ni gaz lacrymogènes ni balles en caoutchouc. Notamment en raison de la proximité des habitations dans le quartier.

Manifestation de soutien aux squatters d’un jour

Ce vendredi à 11 h 30, quelques 70 personnes, militants et sympathisant, ont demandé sous les fenêtres fermées du Conseil d’État que soient libérés leurs camarades interpellés LAURENT GUIRAUD

Ce vendredi à 11h30, quelque 70 personnes, militants et sympathisants, ont demandé sous les fenêtres fermées du Conseil d’Etat que soient libérés leurs camarades interpellés jeudi: «Le gouvernement n’a de gauche que le nom. Il pratique une politique de droite en réprimant des personnes qui privilégient le social au détriment de la spéculation.»

Le rassemblement d’hier avait pourtant commencé dans calme: «Il a fini à coups de matraques assénés par des policiers enragés», s’indigne un manifestant au mégaphone. Nous appelons tous ceux qui ont subi des violences policières à nous les signaler. Par sa politique, le Conseil d’État se met du côté des spéculateurs et des promoteurs immobiliers alors que le canton manque notamment de logements d’urgence. Le collectif de gauche Le Silure déplore de son côté les interventions disproportionnées de la police jeudi. Entre 2020 et 2021, 14 rassemblements et manifestations ont été réprimés alors qu’en parallèle, les tribunaux acquittent les militants interpellés. La rue est à nous. C’est un espace légitime de contestation.»

Rappelons que dans la nuit du 9 au 10 janvier 2021, un incendie ravageait le 8, rue Royaume, faisant perdre leur toit à 46 personnes, principalement des sans-papiers. Elles étaient victimes de présumés marchands de sommeil, entassées jusqu’à cinq dans des chambres louées à des prix exorbitants. Comme nous le révélions cette année-là, la justice a notamment mis en prévention le propriétaire de l’immeuble et son fils ainsi que de prétendus hommes de main.

L’immeuble est à l’abandon depuis un incendie. Le collectif qui y est entré hier dénonce l’inaction du propriétaire. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

