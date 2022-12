Rétrospective positive de 2022 – Vingt raisons d’être plus optimiste Ne nous laissons pas abuser par la misère des actualités: il y a quand même toute une série de développements réjouissants. Armin Müller Rico Bandle

La révolte contre les autocrates

Lutte pour la liberté: le 16 octobre, des milliers de personnes se rendent au cimetière de Saqez où est enterrée Mahsa Amini, 22 ans, décédée en détention. Photo: AFP, UGC Image

Malgré toutes les nouvelles négatives de cette année, une chose a suscité un grand espoir: le courage des gens à se rebeller contre l’oppression et la violence. Que ce soit en Ukraine, en Iran ou en Chine, des personnes se battent pour la liberté et les droits de l’homme en prenant de grands risques, parfois au péril de leur vie. Presque personne en Occident ne croyait que l’Ukraine pouvait résister à l’attaque de la Russie, supposée surpuissante. On a même recommandé au pays de se rendre. Mais l’Ukraine a montré combien d’énergie est libérée lorsqu’on se bat pour une idée, pour l’indépendance et l’autodétermination.