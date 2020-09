Huttwil (BE) – Vingt-six jeunes requérants sortent de quarantaine Fin août, les jeunes d’un centre de requérants d’asile et 18 autres personnes avaient dû être isolés ou placés en quarantaine dans le canton de Berne.

La quarantaine a été levée pour un centre de requérants du canton de Berne. Photo d’illustration/Keystone

Les 26 jeunes, hébergés dans le centre pour requérants d’asile mineurs non accompagnés de Huttwil (BE) ont pu être libérés de l’isolement ou de la quarantaine mardi. Ils ne représentent plus de risque d’infection au Covid-19.

«Les jeunes peuvent de nouveau se déplacer librement et, à partir mercredi, retourner à l’école en dehors du centre ou reprendre le travail. Les mesures ont été levées aussi pour les encadrants et les enseignants concernés. Ils sont restés en isolement ou en quarantaine avec les jeunes sur place ou à leur domicile», a indiqué le canton de Berne.

Fin août, trois jeunes avaient été testés positifs au Covid-19. Tous les jeunes du centre et 18 autres personnes, des encadrants et des enseignants, avaient dû être isolés ou placés en quarantaine avant de subir des tests supplémentaires par la suite.

ATS/NXP