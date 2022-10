Canicule à Lausanne – Vingt tonnes de désinfectant en plus dans les piscines! Cet été, les gens se sont précipités dans les bassins tant et si bien qu’un traitement intensif de l’eau a été décidé. Laurent Antonoff

Les piscines lausannoises ont été prises d’assaut cet été. Celle de Bellerive a ainsi enregistré un record de fréquentation avec 268’000 entrées, nécessitant un supplément de désinfectant. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

C’est un des effets collatéraux de la canicule à laquelle on n’avait pas pensé. Et il y en a eu sûrement de nombreux autres. En raison des fortes chaleurs, non seulement la saison de la baignade a été élargie à Lausanne, mais en plus, les piscines communales ont enregistré des records de fréquentation. Résultat: comme il y avait plus de monde dans les bassins et cela plus longtemps, la Municipalité demande aujourd’hui un crédit complémentaire de 40’000 francs pour payer le supplément… de désinfectant de l’eau. Soit l’équivalent de vingt tonnes de plus tout de même.