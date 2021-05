Nouveaux avions de combat – Viola Amherd défend un processus d’acquisition transparent La ministre de la Défense souhaite rendre publics les résultats des évaluations des avions par les experts.

La conseillère fédérale Viola Amherd souhaite un processus transparent pour l’acquisition des nouveaux avions de combat (photo d’archives). Keystone/Peter Schneider

L’acquisition de nouveaux avions de combat doit être transparente selon la ministre de la Défense Viola Amherd. Elle souhaite rendre publics les résultats des évaluations des avions par les experts. Le rapport coût bénéfice constitue la base de la décision.

La conseillère fédérale Viola Amherd ne peut pas justifier l’achat d’un avion plus cher ou plus mauvais qu’un autre pour des raisons politiques, a-t-elle déclaré. Elle a défendu une volonté de transparence quant à l’acquisition des nouveaux avions de combat, dans une interview accordée au quotidien Neue Zürcher Zeitung dans son édition de lundi.

Si les coûts et les avantages sont comparables pour les quatre types d’avions proposés, des considérations politiques seront également prises en compte, a indiqué Viola Amherd. Le Département fédéral de la défense (DDPS) rendra transparent le type d’avion que les experts auront jugé le meilleur. Des informations seront fournies après le choix de l’avion. «Nous ne garderons pas ça secret», a-t-elle précisé.

Pas d’enchevêtrement avec l’accord-cadre

La conseillère fédérale ne croit pas à l’idée d’exiger des concessions en matière de politique européenne avec l’achat de l’avion de combat. Pour des raisons uniquement formelles, ces deux transactions ne peuvent pas être liées, a déclaré Viola Amherd. Un seul pays de l’UE ne peut pas exercer une influence significative sur la décision relative à l’accord-cadre. Les trois pays fabricants sont toutefois intéressés par une coopération plus intensive avec la Suisse dans le domaine militaire, mais aussi dans d’autres secteurs.

Pour l’achat de nouveaux avions de combat pour l’armée suisse, il faut choisir entre deux avions américains et deux avions européens, à savoir le F-35 et le F/A-18 E/F Super Hornet, respectivement le Rafale français et le projet commun Eurofighter proposé par l’Allemagne. Fin septembre 2020, le peuple suisse avait approuvé de justesse, à 50,1%, six milliards de francs dans ce but. D’ici l’été, le Conseil fédéral veut prendre la décision quant au type d’avion de combat à acheter.

ATS

