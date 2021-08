Nouveaux avions de combat – Viola Amherd en est certaine, les coûts des F-35 baisseront La conseillère fédérale défend le choix de l’appareil de l’avionneur américain Lockheed Martin, désormais contesté par une initiative populaire. Patrick Monay

Viola Amherd, cheffe du Département de la défense (DDPS), affirme qu’elle n’a pas peur du nouveau scrutin populaire qui l’attend au sujet des nouveaux avions de combat. Keystone

Le peuple suisse votera très probablement sur l’achat des F-35 américains, les avions de combat choisis par le Conseil fédéral pour remplacer les vieux Tiger et les F/A-18 de l’armée suisse. Les Verts, le PS et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) lanceront ce mardi à Berne leur initiative populaire censée bloquer cette acquisition. Tout indique que la récolte des 100’000 paraphes nécessaires sera une formalité: sitôt la décision du gouvernement connue fin juin, les promesses de signatures avaient afflué de partout.

De quoi inquiéter Viola Amherd? Pas tant que ça. La conseillère fédérale relativise ce lundi dans «Blick» la prochaine échéance qui attend «son» Département de la défense. «Il ne faut pas avoir peur des décisions populaires, dit-elle. Et ça ne peut pas être beaucoup plus serré que la dernière fois!»

Moins de 9000 voix d’écart

À Berne, nul n’a oublié en effet que la votation cruciale du 27 septembre 2020 s’était jouée sur un fil. Une infime majorité des votants (50,1%) avait approuvé l’achat de nouveaux avions pour 6 milliards de francs: 8670 voix d’écart seulement, et un refus clair et net dans tous les cantons romands hormis le Valais.

«Je pense que nous avons de bonnes chances que les électeurs approuvent cette acquisition, affirme Viola Amherd. Parce que nous avons les faits de notre côté. Il ne nous reste plus qu’à essayer de bien les expliquer.»

«Le jet le plus moderne»

Selon la Valaisanne, le F-35 de Lockheed Martin «n’est pas seulement le jet le plus moderne, mais aussi celui dont les chiffres de vente sont les plus élevés au monde». Plus le nombre d’appareils vendus augmente, plus leur prix baisse.

Un Lockheed Martin F-35 atterrit à Payerne, le 7 juin 2019, lors des essais des différents avions de combat examinés par l’armée. Raphael Moser/BZ

La Suisse prévoit d’acheter trente-six F-35 à l’horizon 2030. Viola Amherd affiche sa confiance dans le processus commercial: «Nous avons des offres fermes pour le prix d’achat et les dix premières années d’exploitation. D’ailleurs, nous n’avons pas passé le contrat avec le fabricant, mais avec l’État américain, qui le garantit par sa signature.»

N’y a-t-il pas un risque que les coûts d’exploitation augmentent après cette période? «Dix ans, c’est long pour une offre contraignante, estime la cheffe du DDPS. Une offre contraignante au-delà de 2040 serait douteuse. Le nombre de jets vendus augmentera toujours, de sorte que les coûts auront tendance à baisser. C’est pourquoi nous sommes d’avis qu’il n’y aura pas d’explosion des coûts, au contraire.»

«Un jouet de luxe»

La gauche et le GSsA ne sont bien sûr pas de cet avis. Ils critiquent les frais abyssaux qu’engendrerait le F-35 tout au long de son utilisation, en raison notamment des nombreux problèmes techniques qu’il connaît de par le monde. Ils craignent aussi qu’il soit «surveillé en permanence par les services secrets américains.»

L’argumentaire au vitriol des initiants parle d’un avion «inadapté aux besoins de la Suisse» en matière de défense aérienne. Pour eux, le F-35 n’est «qu’un jouet de luxe surdimensionné pour quelques officiers de l’armée». Viola Amherd et ses collègues vont devoir fourbir leurs armes pour convaincre.

