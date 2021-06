Défense aérienne – Viola Amherd est condamnée à décevoir sur le choix des avions Faut-il acheter européen ou américain? Avant le verdict, indiscrétions et coups bas pleuvent. La pression est énorme sur la ministre de la Défense. Florent Quiquerez

Viola Amherd joue son bilan à la tête de la Défense avec l’achat de nouveaux avions de combat (ici un des appareils de la flotte des F/A-18 qu’il faut remplacer). KEYSTONE

Jusqu’ici, elle avait fait tout juste. Débarquée dans un département déboussolé par l’échec du Gripen, Viola Amherd savait que son bilan à la tête de la Défense se jouerait sur l’acquisition d’un nouvel avion de combat. Après avoir convaincu le peuple l’an dernier de la nécessité de renouveler la flotte aérienne, elle doit désormais valider le modèle. Un verdict attendu mercredi.

Un chèque de 6 milliards, voilà qui encourage les coups bas et les indiscrétions. Les premières fuites affirmaient que le F-35 sortait premier de l’évaluation d’Armasuisse, et qu’il serait dès lors soutenu par Viola Amherd. Il n’en fallait pas plus pour que ses adversaires sortent du bois. Les représentants de l’autre appareil américain sur les rangs, le Super Hornet, ont mis en doute le calcul des coûts pour le F-35. Ambiance.