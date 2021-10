Mère portugaise de six enfants – Violée par son mari, elle échappe au renvoi de Suisse Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat aux migrations qui radiait l’autorisation de séjour de la famille. Arthur Grosjean

Le Tribunal administratif fédéral a tranché en faveur de la mère de famille qui a subi moult épreuves. Urs Jaudas

C’est une histoire sordide avec une petite lueur d’espoir à la fin. Celle d’une famille portugaise avec quatre enfants qui s’installe en 2011 dans une ville de Suisse romande. La mère, qui arrive en premier, bénéficie d’une autorisation de séjour en qualité de travailleuse ressortissante de l’UE. Le regroupement familial suit.

Les choses dégénèrent rapidement en Suisse. Le mari, que nous appellerons Miguel, est violent. Sa femme, que nous appellerons Maria, se sépare de lui. Mais le cauchemar continue. Maria se rend en 2013 au poste de police pour déposer une plainte et déballer toute l’histoire. Elle raconte comment son mari s’est rendu à plusieurs reprises chez elle, qu’il s’est montré violent et a proféré des menaces de mort contre elle et leurs enfants.