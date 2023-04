Agressions aux abords du stade – Violences et émeutes ont émaillé l’avant et l’après-match Servette-Zurich Six policiers ont été blessés lors d’affrontements avec les supporters zurichois, qui ont agressé la sécurité et caillassé les forces de l’ordre.

Chloé Dethurens

Les supporters ont caillassé les policiers, agressé les agents de sécurité et bouté le feu aux abords du Village du soir. POLICE GENÈVE

Ce ne sont pas le beau sport ni la convivialité qui ont prévalu avant et après la rencontre Servette-Zurich de mercredi soir, au stade de la Praille. De multiples violences et déprédations ont été commises par les supporters zurichois, blessant six policiers.