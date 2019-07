«Violences sexistes» au sein de SolidaritéS Vaud

L’inspiration genevoise

Le militant l’assure: la création d’une commission de résolution des conflits simultanément à cette affaire est un hasard. Le mouvement n’avait d’ailleurs pas fini de régler son fonctionnement lorsque les plaintes sont arrivées. «C’est en réaction à l’affaire de Genève que nous avons décidé de monter une commission», se souvient Daniel Süri. Un conflit a en effet éclaté en 2017 entre le secrétaire de SolidaritéS Genève et député, Pablo Cruchon, et la secrétaire administrative de la formation et conseillère municipale, Maria Pérez. Un communiqué du 29 juin dernier, diffusé à la suite de la victoire de cette dernière aux Prud’hommes, faisait d’ailleurs mention de «rapports asymétriques à l’œuvre entre femmes et hommes». Même s’il n’était pas question de violences sexistes dans cette affaire-là.



Dans le canton de Vaud, la commission – constituée «parce que nous ne sommes pas à l’abri des conflits» – est composée de six membres du parti. «Des personnes qui jouissent de la confiance d’une majorité des militants et militantes. Nous devons être au moins cinq pour statuer et il y a une majorité de femmes», détaille Daniel Süri.

Le militant rappelle aussi l’existence, antérieure à cette crise interne, d’une «charte antisexiste et contre l’hétérosexisme». L’idée: «Un collectif qui s’affirme publiquement féministe doit avoir une implication sur le comportement des personnes à l’intérieur de l’organisation.»