Financements politiques – Violent règlement de comptes au Conseil communal de Prilly Gauche et droite ont échangé attaques et démentis, lundi soir, en lien avec les soutiens reçus par le PLR lors de la campagne de 2021. Le syndic Alain Gillièron est sorti de sa réserve. Chloé Din

Déjà vives depuis la rentrée, les tensions politiques ont atteint des sommets dans la commune de Prilly après la révélation des financements politiques du PLR local. Florian Cella

C’est une séance aux allures de règlement de comptes dont le Conseil communal de Prilly se souviendra. Lundi soir, après des semaines de tirs croisés par voie de presse, gauche et droite ont crevé l’abcès en se lançant accusations et démentis à la tribune de la grande salle. Au cœur des tensions: les financements reçus par la section du PLR dans le cadre des élections communales de 2021. Leur révélation avait en particulier visé le syndic libéral-radical Alain Gillièron, mettant en évidence les soutiens d’acteurs immobiliers – et du Lausanne Hockey Club – dans une campagne dont l’un des enjeux centraux était son maintien à la tête de la Municipalité. Au milieu de la foire d’empoigne, il a pris le parti de sortir de sa réserve.