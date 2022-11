Corée du Nord – Violente diatribe de la sœur de Kim Jong Un contre Séoul Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a lancé jeudi une bordée d’injures contre le président sud-coréen et son gouvernement.

Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, assiste à une cérémonie de dépôt de gerbes au mausolée de Ho Chi Minh à Hanoï, au Vietnam, le 2 mars 2019. AFP

Ces déclarations à l’emporte-pièce interviennent après que le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir qu’il envisageait d’imposer de nouvelles sanctions unilatérales contre Pyongyang suite à ses récents essais de missiles balistiques.

«Cet acte dégoûtant montre clairement que le groupe sud-coréen est un chien fidèle et un larbin des États-Unis», a vitupéré Kim Yo Jong dans un communiqué. «Je me demande quelles ‘sanctions’ le groupe sud-coréen, qui n’est rien de plus qu’un chien sauvage courant derrière un os jeté par les États-Unis, impose impudemment» à la Corée du Nord, a-t-elle poursuivi, ajoutant: «Quel spectacle!»

Sœur… et conseillère politique

Elle a accusé le président sud-coréen Yoon Suk-yeol de créer une «situation dangereuse» et l’a comparé défavorablement à son prédécesseur Moon Jae-in, plus enclin au dialogue avec le Nord et sous lequel, a-t-elle dit, Séoul «n’était pas notre cible». «Je me demande pourquoi le peuple sud-coréen reste un spectateur passif face à de tels actes du ‘gouvernement’ de Yoon Suk Yeol et d’autres idiots», a ajouté Kim Yo Jong, qui est non seulement la sœur mais aussi une conseillère politique clé de Kim Jong Un.

La Corée du Nord est coutumière des envolées injurieuses contre ses ennemis. Dans le passé, ses dirigeants ont par exemple qualifié le président américain Joe Biden avant son élection de «chien enragé» qui «doit être battu à mort à coups de bâton», son prédécesseur Donald Trump de «vieillard gâteux américain mentalement dérangé» et l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye de «sorcière» et de «prostituée maligne».

