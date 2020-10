Asie – Violentes manifestations post-électorales au Kirghizistan Contestant les résultats des législatives, des manifestants réclament la démission du président Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections.

Lundi après-midi, au moins 5000 personnes s’étaient réunies sur la place Ala-Too, à proximité de la présidence, scandant des slogans anti-pouvoir. AFP

Au moins 120 personnes ont été hospitalisées lundi à Bichkek, capitale du Kirghizistan. Des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants qui contestaient les résultats des élections législatives de la veille dominées par deux partis proches du pouvoir.

La police a fait usage de grenades assourdissantes, puis de gaz lacrymogènes pour disperser les centaines de manifestants réunis dans le centre de la ville. Certains tentaient d’escalader les grilles du siège de la présidence. «Plus de 120 personnes ont été hospitalisées, plusieurs dans un état grave», a annoncé dans un communiqué le ministère kirghiz de la Santé, précisant qu’environ la moitié étaient des «représentants des forces de l’ordre».

Les manifestants réclament la démission du président Sooronbay Jeenbekov et la tenue de nouvelles élections législatives. Des accusations de fraudes, notamment d’achats de voix, ont terni celles organisées dimanche.

Nuages de gaz lacrymogènes

Pour tenter d’apaiser les tensions, le bureau de Sooronbay Jeenbekov a annoncé lundi soir que le président de 61 ans, élu en 2017, rencontrerait mardi les dirigeants de 16 partis ayant participé aux élections. En soirée, le parti pro-présidentiel Birimdik, arrivé en tête avec 25% des voix, a annoncé qu’il acceptait l’idée d’une nouvelle élection, appelant tous les autres partis ayant dépassé les 7% à faire de même.

Les heurts se poursuivaient toutefois dans la nuit dans les rues environnant la place Ala-Too de Bichkek où s’étaient d’abord réunis les manifestants, selon une correspondante de l’AFP. Des images diffusées par les médias locaux montraient des manifestants lançant des pierres au milieu de nuages de gaz lacrymogènes et des flashs de grenades. Un dirigeant d’opposition, Janar Akaïev, a été blessé par une balle en caoutchouc reçue à la jambe, a annoncé son parti Ata-Meken.

Peur de pillages

Sur Twitter, un docteur kirghiz de renom, Egor Borissov, a assuré que des hommes non identifiés avaient «attaqué deux équipes d’ambulances», endommageant leurs véhicules à coup de pierres, à proximité de la manifestation. Selon de nombreux témoins, les boutiques du centre-ville ont commencé à retirer les produits des étals, par peur de possibles pillages.

Dans l’après-midi, au moins 5000 personnes s’étaient réunies sur la place Ala-Too, à proximité de la présidence, scandant des slogans anti-pouvoir. «Jeenbekov dehors! Matraïmov dehors!», lançait la foule, s’adressant au président Sooronbay Jeenbekov et un ancien haut-responsable accusé de corruption.

La place Ala-Too avait été le point de départ de deux révolutions en 2005 et 2010 qui avaient renversé successivement deux présidents autoritaires dans ce pays réputé pour connaître un certain pluralisme politique, en comparaison à ses voisins d’Asie centrale aux régimes plus autoritaires. La manifestation avait été organisée à l’appel de cinq partis politiques qui ont échoué à atteindre le seuil de 7% nécessaire pour entrer au Parlement.

Le chef de la mission de l’OSCE venue observer les élections, Thomas Boserup, a noté que les élections s’étaient «bien déroulées dans l’ensemble», malgré des préoccupations liées à des «allégations crédibles d’achat de voix». Entouré de régimes autoritaires, le Kirghizistan, pays pauvre et montagneux, fait figure d’exception démocratique en Asie centrale, même si les transitions politiques ont toujours été houleuses.

ATS/NXP