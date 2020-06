Le promoteur et les fausses factures – Violentes passes d’armes avec le procureur Bertossa Les cinq avocats de la défense ont plaidé l’acquittement fustigeant une procédure basée sur «des suppositions». Luca Di Stefano

Ci-dessus, Yves Bertossa premier procureur. KEYSTONE

Dans la plupart des procès visant plusieurs prévenus, les accusés s’entre-déchirent et se renvoient la faute. Dans le cas présent, c’est tout le contraire. Mercredi, les cinq avocats de la défense se sont succédé au perchoir, tous ont plaidé l’acquittement avec les mêmes mots, ou presque. À les entendre, cette affaire pénale, qui vise notamment un promoteur immobilier, un architecte et un avocat accusés d’avoir produit de fausses factures, n’en est pas une. Ou alors, elle est «une cause ordinaire», dixit Me Nicola Meier, avocat du promoteur et principal prévenu.