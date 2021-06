Intempéries de juin – Violents orages sur tout le canton de Berne Ce mercredi soir, de violents orages s’abattaient sur le canton de Berne. Les cours d’eau débordent de leur lit, des routes ont été fermées et le trafic ferroviaire est restreint.

Quelque 9000 impacts de foudre ont déjà été comptabilisés mercredi après-midi, selon SRF Météo (photo d’illustration). KEYSTONE

Des violents orages s’abattent sur tout le canton de Berne, a indiqué mercredi soir la police cantonale bernoise sur Twitter. Elle a reçu environ 700 annonces depuis 18h00, principalement pour des infiltrations d’eau.

«Dans certains cas, les cours d’eau débordent de leur lit. Des routes ont été fermées, le trafic ferroviaire est restreint», précise la police. Ses centrales d’engagement travaillent à pleine capacité en raison du nombre d’appels.

Un orage a notamment interrompu l’ensemble du trafic ferroviaire mercredi soir entre Sonceboz-Sombeval (BE) et La Chaux-de-Fonds (NE), ainsi que dans l’autre sens, en direction de Moutier (BE), a annoncé mercredi le service d’information des CFF. Les trains sont supprimés depuis 19h00 pour une durée indéterminée.

La ligne entre Moutier et Soleure a par ailleurs du être interrompue en raison d’un glissement de terrain, ont indiqué les CFF. La perturbation entre Olten (SO) et Berne, a pu en revanche être levée en fin de soirée.

Orage de grêle

Selon SRF Météo, il s’agissait d’un orage de grêle au-dessus du Jura bernois. Les grêlons mesuraient en partie trois à quatre centimètres. Sur des images en provenance de Moutier, des eaux abondantes se déversaient dans les rues. À Sonceboz-Sombeval, une couche blanche de grêlons d’un centimètre d’épaisseur couvrait un jardin.

MétéoSuisse a précisé sur Twitter que 64 millimètres de pluie ont été mesurés dans le Vallon de Saint-Imier (BE) en seulement une demi-heure, le total horaire dépassant les 80 millimètres.

D’autres régions de Suisse ont également été frappées par les mauvaises conditions météorologiques. Pour tout le versant nord des Alpes, le niveau de danger est de 3 sur 4. Quelque 9000 impacts de foudre ont déjà été comptabilisés mercredi après-midi, selon SRF Météo.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.