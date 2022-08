Instruments dingos – Violon Hardanger, lutherie déviante Contemporain des célèbres Stradivari, le variant nordique est un incontournable de la musique populaire norvégienne. Rocco Zacheo

Le violon Hardanger. F.H. HELLAND

Entre la deuxième partie du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, alors que Stradivari puis Guarneri del Gesù magnifiaient et fixaient une fois pour toutes les codes de l’art luthier, un étrange instrument, un violon mutant, surgissait en Scandinavie. Très vite on lui a collé le nom de la région qui jouxte le fjord Hardanger, en Norvège, là où il a vu le jour.

De quoi est-il fait, ce violon Hardanger, et en quoi se détache-t-il de ceux conçus à la même époque à Crémone, ville lombarde? Son concepteur, Ole Jonsen Jaastad (1621-1694), en a tout d’abord élargi le potentiel sonore en couplant les quatre cordes traditionnelles à d’autres – entre deux et cinq – placées en dessous, qui vibrent uniquement par sympathie. Il y a ensuite les dimensions du violon: elles diffèrent aussi, avec une table d’harmonie plus bombée, une caisse moins large et un manche plus court.

Enfin, l’aspect esthétique recèle chez le Scandinave des traits d’une grande sophistication. Le cordier, tout comme la touche posée sur le manche et les chevilles servant à accorder l’instrument, présente de belles incrustations de nacre. Quant aux parties boisées, elles sont richement décorées à l’encre noire.

Le statut du Hardanger n’a pas connu pour autant le même succès que le violon traditionnel. Son expansion s’est limitée au territoire norvégien, où il est considéré comme un instrument national. Rôle qu’on perçoit dans le répertoire auquel on le destine: des danses et des mélodies populaires.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.