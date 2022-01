La Chaux-de-Fonds (NE) – Viré, un ambulancier conteste avoir cogné son patient Licencié depuis les faits, un quinquagénaire a comparu ce lundi pour abus d’autorité et lésions corporelles sur une personne hors d’état de se défendre. Il plaide non coupable. Benjamin Pillard

L’ambulancier aurait asséné deux coups de poing à son patient chaux-de-fonnier, entravé et menotté sur un brancard. Une première fois avant que la victime ne soit installée dans l’ambulance, puis au début du trajet. Alain Germond

La scène décrite par deux gendarmes dénonciateurs est surréaliste. Une douce soirée de février 2021, un ambulancier quinquagénaire n’aurait pas gardé son sang-froid lorsque le Chaux-de-Fonnier de 42 ans qu’il devait conduire à l’hôpital l’a insulté et lui a craché au visage, en pleine deuxième vague de Covid-19…

Le brancardier aurait alors donné un coup de poing au visage de son patient. Fortement alcoolisé (2.8‰) et sous l’emprise du cannabis, ce dernier était sanglé sur une civière au niveau des jambes et menotté, pour avoir brisé la vitrine d’une boutique bio et tenté de s’opposer aux policiers.