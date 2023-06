En écho de la grève du 14 juin – Virée après sa grossesse, elle se bat «aussi pour les autres» Épaulée par Unia, une jeune mère yverdonnoise vient de remporter une victoire d’étape aux Prud’hommes. Le syndicat espère la reconnaissance d’un licenciement abusif. Thibault Nieuwe Weme

La coïncidence est assez heureuse. Le premier épisode de ce feuilleton, qui oppose une jeune mère de famille célibataire à ses anciens patrons d’un restaurant d’Yverdon, s’était déballé le 8 mars 2022, soit lors de la Journée internationale des droits des femmes. Plus d’une année plus tard, c’est à l’avant-veille du 14 juin, autre date symbolique des luttes féministes, que se présente le dernier rebond de l’affaire. La rencontre a lieu dans les locaux d’Unia Vaud, place de la Riponne à Lausanne.

Les faits: en décembre 2021, Aleksandra Jovic, 29 ans à l’époque, est licenciée une première fois à quelques jours de la fin de son congé maternité. Une résiliation non conforme au droit. Son employeur revient alors à la charge un mois plus tard, lassé de voir la jeune femme «aligner» les certificats d’incapacité de travail. «Mes patrons ont alors exigé une expertise chez un autre médecin qu’ils avaient eux-mêmes choisi… et qui a confirmé ma détresse psychologique en raison de conflits professionnels.»

Cela ne suffira pas. Le couperet finit par tomber en avril 2022. Aleksandra est licenciée à la troisième tentative. Entré en piste, le syndicat Unia l’aide à réclamer un mois de salaire toujours impayé de l’année précédente, ainsi que «plusieurs milliers de francs» subtilement soustraits des feuilles de paie «pendant plus d’une année».

«Sexisme» dans la branche

L’affaire est portée au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui vient de rendre son verdict (non motivé) début juin. L’employeur doit bel et bien cet argent à Aleksandra, même si la somme est inférieure à ce qui est calculé par Unia. Reste à trancher si la jeune femme a été victime d’un licenciement abusif ou discriminatoire, un verdict «qui reste malheureusement très rare», souligne la secrétaire syndicale Tamara Knezevic. «Entre 2004 et 2019, 93% de ces procédures se sont soldées par un jugement défavorable.»

«Si je me bats, au-delà de mon cas personnel, c’est aussi pour que ça n’arrive pas à d’autres personnes.» Aleksandra Jovic

Le dossier est complexe. Les rebondissements multiples. On se perd presque dans toute la paperasse qui recouvre la table. Mais à deux jours de la Grève féministe, l’essentiel est peut-être ailleurs pour Aleksandra Jovic: «Si je me bats, au-delà de mon cas personnel, c’est aussi pour que ça n’arrive pas à d’autres personnes. Il faudrait pouvoir compter sur des lois plus protectrices», insiste-t-elle, le nom de son enfant tatoué sur le bras. La restauration lui a laissé un arrière-goût amer, mais reste envisagée à l’heure de retrouver un travail.

Le syndicat souhaite lui aussi de meilleurs garde-fous, et dénonce l’inaction de la faîtière face au sexisme. «GastroSuisse détourne le regard, alors que les témoignages s’accumulent! Aucun dispositif n’est mis en place. Les patrons peuvent continuer d’ignorer le fond du problème.»

Contactée, la direction du restaurant conteste les accusations d’Unia. «Nous n’avons aucun souci avec le fait qu’une collaboratrice tombe enceinte, ma foi c’est la nature. Mais mettez-vous à notre place. Une serveuse qui vous laisse en plan pendant une année et demie sans donner de nouvelle… Dans l’intervalle, nous, il faut qu’on avance. Un contrat, ce n’est pas à vie. Et nous lui avons versé tout ce qu’il faut.»

