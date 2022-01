Deux faces d’une même histoire – Virevoltes et désirs débridés

Présentées en deux épisodes, jeudi et dimanche à Vevey, «Les conquêtes de Norman» sont de ces mécaniques théâtrales jubilatoires à ne pas rater!

Virevoltes et désirs débridés

«Norman ne s’embarrasse pas du tout de signaux secrets. Avec lui, c’est Bim Bam Boum…» Une attitude conquérante qui n’est pas pour déplaire à Annie (Sophie Pasquet-Racine), pétrie d’ennui, seule depuis des lustres avec sa mère impotente. Il y a bien Tom, le vétérinaire (Pierric Tenthorey), qui lui rend visite sous prétexte de soigner le chat, mais son attitude autistique empêche toute velléité de rapprochement amoureux.

L’arrivée de quatre autres personnages, Reg, frère d’Annie (François Karlen), sa femme Sarah (Olivia Seigne), Ruth, sœur d’Annie (Barbara Tobola) et de son mari, le fameux Norman (Mathias Glayre) va faire basculer un week-end de villégiature tranquille à la campagne en un tourbillon chaotique de relations amoureuses et familiales.

Subtilement mises en scène par Olivier Seigne et Pierric Tenthorey, tous deux friands des œuvres de Sir Alan Ayckbourn, auteur des «Conquêtes de Norman», les pièces «Les bonnes manières» et «Un petit tour au jardin» sont les deux faces de la même histoire vécue soit à la salle à manger, soit au jardin. Portés par des comédiennes et comédiens brillants à qui les personnages vont comme des gants, les deux épisodes se dégustent avec bonheur.

Un air de famille

Vues au Théâtre de Vevey jeudi soir, «Les bonnes manières» auraient cependant mérité que les artistes poussent un peu la voix en première partie, la rapidité des répliques empêchant parfois de saisir toute la subtilité humoristique des propos. Au fil de l’intrigue, pourtant, les personnages s’affirment, jusqu’à la scène absolument hilarante du repas. Il y a comme un air de famille dans ce moment où les voiles se déchirent aux aspérités de la conversation. Les détresses des unes, les failles des autres pointées par la capacité manipulatrice de Norman – Mathias Glayre, énergique et primesautier — esquissent un fascinant portrait de groupe qui pourrait bien figurer dans toutes nos salles à manger.