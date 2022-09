Sortie littéraire – Virginie Despentes, écrivaine au cœur tendre «Cher Connard» est sorti le 17 août en librairie. Rencontre avec une écrivaine qui raconte notre époque. Géraldine Savary

Virginie Despentes raconte comme personne notre époque, notre génération qui regarde avec admiration la force subversive des plus jeunes, nos travers et nos envies de renaissance. PATRICK SWIRC

Virginie Despentes ne court pas les interviews. Non pas qu’elle n’aime pas les mots, au contraire, mais sa timidité résiste aux liturgies qui accompagnent la sortie d’un livre. En vrai, elle dégage une aura très douce, une gentillesse pas snob pour un sou. On a rendez-vous dans son quartier, vers le parc des Buttes-Chaumont, dans un de ces restaurants de coin de rue de Paris, qui propose les mêmes menus et les mêmes tables collées aux vitres poussiéreuses. Il se trouve que la brasserie est complètement fermée, elle a l’air d’avoir fait faillite deux mois auparavant, et je me dis que mon interview aussi va partir en sucette, que je reviendrai bredouille, avec mes notes de frais pour ma pomme.