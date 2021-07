Festival de Cannes – Virginie Efira, un parfum de soufre dans le grand bain cannois L’actrice joue le rôle d’une religieuse libertine dans le dernier opus de Paul Verhoeven, «Benedetta», en concours à Cannes. Pascal Gavillet

Charlotte Rampling et Virginie Efira dans Benedetta de Paul Verhoeven, en compétition au Festival de Cannes. DR

Les gens croient qu’il suffit de débarquer à Cannes et de foncer sur la Croisette pour voir des stars. Certains s’imaginent même que nous autres journalistes buvons le champagne – ou le thé, c’est selon – en toute décontraction avec acteurs ou actrices pendant que le monde court à sa perte. La réalité est un rien plus prosaïque. Pour deviser en tête à tête avec Virginie Efira, puisque c’est ce dont il s’agit présentement, ce sont des semaines de négociations en amont entre les différents maillons d’une chaîne, globalement du vendeur international aux médias, non sans transiter par agents ou attachés de presse qui pour certain·e·s font la loi.