Repos des oiseaux – Virtuose de la migration en escale dans le canton Ces jours, des dizaines d’espèces, dont une rare barge rousse, viennent se reposer et se nourrir aux Grangettes et dans la Grande Cariçaie. Claude Beda

La Barge rousse, ici surprise sur l’île des Grangettes, est capable d’effectuer un vol sans escale de 11’800 km en huit jours. Fondation des Grangettes/DR

Cette championne de la migration peut effectuer un vol de 11’800 kilomètres non-stop. Une barge rousse a néanmoins décidé de faire escale ces jours aux Grangettes (Noville) lors de son périple du Grand-Nord vers l’Afrique subtropicale. Un petit événement, qui s’inscrit en pleine période migratoire des oiseaux ce mois de septembre. Des dizaines d’espèces d’échassiers sont en train de débarquer dans la réserve naturelle du bout du Léman, dont le bécasseau variable, le tournepierre à collier, le courlis corlieu et des gravelots en tout genre. Ces oiseaux limicoles grands amateurs de vers et d’insectes viennent y reprendre des forces. «Ils doivent beaucoup manger pour effectuer leur longue migration», explique Olivier Épars, gérant de la réserve. Le poids d’une barge rousse peut ainsi passer de 150 g à 450 g. Il le faut bien pour effectuer un vol de huit jours, d’une traite, de l’Alaska à la Nouvelle-Zélande, un exploit homologué grâce à une balise.

Plusieurs observatoires

Ces migrateurs au long cours restent entre quelques heures et quelques jours aux Grangettes, selon les conditions météorologiques. Ils profitent du mauvais temps pour prendre plus de temps pour se nourrir. La barge rousse est repartie le week-end passé après un séjour d’une petite semaine. Mais d’autres oiseaux migrateurs peuvent y être facilement observés depuis la palissade située à 100 m de la tour d’observation ou depuis les deux môles du Grand Canal. «En cette période de hautes eaux du lac, ils se concentrent sur les rares endroits où ils peuvent se nourrir, telle l’île, où nous avons taillé les roseaux cet été pour pouvoir accueillir ces migrateurs, précise Olivier Epars. Car nous souhaitons qu’ils soient plus nombreux à venir s’y nourrir.»

Un Tournepierre à collier sur le môle droit du Grand Canal. Claudia Hischenhuber/DR

Bonne nouvelle pour les visiteurs: ces échassiers en séjour sont facilement observables. Car ils comptent de nombreux jeunes, peu farouches, tout droit débarqués de leur toundra ou d’autres régions nordiques isolées et n’ayant jamais été confrontés à la présence humaine. L’homme ne leur fait donc pas peur, à la stricte condition qu’il ne soit pas accompagné d’un chien.

Le plus souvent, les oiseaux migrateurs (ici une Barge rousse aux Grangettes) ne craignent pas les hommes, à condition qu’ils ne soient pas accompagnés de leur chien. Lionel Maumary/DR

Ailleurs dans le canton, des oiseaux migrateurs peuvent être observés à l’Île aux oiseaux de Préverenges, au lac de Bret et, surtout, dans la Grande Cariçaie, le long de la rive sud du lac de Neuchâtel où plusieurs observatoires permettent d’admirer ces voyageurs ailés de passage, mais aussi les premiers oiseaux hivernants qui font leur retour dans nos contrées, telles les grandes aigrettes ou les trois espèces de canards plongeurs qui abondent sur le lac durant l’automne et l’hiver: nette rousse, fuligule milouin et fuligule morillon. «Pour ce qui est des espèces qui ne font que se reposer quelques jours, c’est l’heure du grand passage des chevaliers – sylvain, cul-blanc – des bécasseaux variables, et du pluvier guignard dans l’arrière-pays. On en a aperçu deux groupes d’une vingtaine vers Démoret et Portalban», souligne Christophe Sahli, collaborateur de l’Association Grande Cariçaie.

Nouveau lieu de repos pour les espèces en transit, un champ volontairement inondé à deux pas de l’aérodrome d’Yverdon est littéralement pris d’assaut. Cette «station-service» particulière est mise pour la troisième fois à disposition de l’avifaune pendant trois mois après l’automne 2017 et le printemps 2019. «Actuellement, c’est le festival là-bas, sourit l’ornithologue nord-vaudois. Mardi, on pouvait y voir plus d’une dizaine d’espèces de limicoles. Et comme rareté, deux bécasseaux maubèche et un bécasseau temminck.»