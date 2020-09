Charlie Hebdo et Hyper Cacher – Visages masqués et tension palpable, le procès est ouvert C’est le premier des grands procès du terrorisme français, et malgré un premier jour très procédural, les tensions apparaissent déjà à fleur de peau. Alain Rebetez Paris

Cinq des accusés dans un des deux box vitrés, avec au premier plan Ali Riza Polat, qui risque la réclusion à perpétuité, et devant lui son avocate, M e Isabelle Coutant Peyre. AFP

Le quartier est bouclé par la police et il faut montrer patte blanche déjà à 100 mètres du Palais de justice. D’ailleurs le palais lui-même est saucissonné en zones de sécurité concentriques pour filtrer l’accès au «procès des attentats de janvier 2015». Au rez-de-chaussée, un auditoire accueille le public, à l’étage quatre salles reliées par vidéo sont réservées aux 90 avocats, aux plus de 200 parties civiles et aux journalistes.