Mystères de l’UNIL – Visionnez les conférences animées par la rédaction de «24 heures» Les 3 et 4 juin, les conversations scientifiques animées par nos journalistes ont attiré les foules sur le campus de l’UNIL. Vous n’y étiez pas? Séance de rattrapage en vidéo. La rédaction

La conférence de René Prêtre aux Mystères de l’UNIL. Félix Imhof / UNIL

Le célèbre chirurgien cardiaque René Prêtre a ouvert les feux des Mystères de l’UNIL le samedi en dévoilant les arcanes de cet organe aux cent mille battements par jour auquel il a dédié quarante ans de sa vie. Pourquoi le cœur bat-il? Comment assure-t-il chaque jour la circulation du sang? Peut-on le réparer quand il a des ratés?

À l’heure du repas, des spécialistes de l’alimentation ont taillé le bout de gras autour de cette savoureuse question: La santé commence-t-elle dans l’assiette? Un échange épicé entre Carlo Crisci, chef étoilé au restaurant La Fleur de Sel, à Cossonay, Amandine Moeri, nutritionniste au Centre sport et santé (CSS), et Josef Zisyadis, directeur de la Fondation pour la promotion du goût.

Et les cadavres dans tout ça? De quoi sont-ils morts au juste? Comment les faire parler? C’est la spécialité de Silke Grabherr, médecin légiste et directrice du Centre universitaire romand de médecine légale. Loin des séries télé, elle nous a dévoilé le quotidien des «Experts», dans la vraie vie.

Toujours au rayon de la mort, mais juste avant, on retrouve le psychiatre et addictologue Jacques Besson, professeur honoraire UNIL, qui nous a parlé en véritable show man des expériences de mort imminente et des voyages hallucinatoires qui élargissent la conscience.

Légende vivante de l’alpinisme et guide de montagne, Jean Troillet a raconté le dimanche la vie à 8000 mètres d’altitude, lui qui a gravi l’Everest sans apport d’oxygène en 1986. L’aventurier a décrit ses sensations sur le «Toit du Monde» tandis que Grégoire Millet, spécialiste de l’ultraperformance et chercheur, a expliqué ce qui se passe dans le corps à une telle altitude.

