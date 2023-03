Cinéma documentaire à Nyon – Visions du Réel très en forme Le festival international de films dévoile le menu d’une 54e édition forte de 163 métrages en provenance de 46 pays, somme de styles où règne la parité. Boris Senff

La cinéaste Lucrecia Martel, invitée d’honneur de l’édition 2023 de Visions du Réel. Eugenio Fernández Abril

Qu’est-ce que le cinéma du réel? La sempiternelle question évoque d’ennuyeux et fallacieux souvenirs de documentaires à grand-papa… C’est-à-dire tout ce que n’est pas Visions du Réel, festival à l’affût de nouvelles formes cinématographiques, bastion d’un cinéma d’auteur sans cesse renouvelé, mais toujours au front d’une observation parcourant le spectre du monde dans ses grandes largeurs, de l’ultra-intime au plus vaste théâtre des opérations, des budgets de 500 dollars à ceux d’un million de francs.

Au moment de découvrir la nouvelle édition de la manifestation nyonnaise, agendée du 21 au 30 avril prochains, ne comptez en tout cas pas sur Emilie Bujès, directrice artistique, pour vous en donner la formule. «Elle est indescriptible, mais correspond à ce que l’on imagine être les meilleurs films», assure la programmatrice en chef, fière d’ouvrir des fenêtres sur des productions plus internationales que jamais. «Après une dernière édition plus centrée sur l’Europe, nous recevons cette année des productions qui nous viennent du Venezuela, de Thaïlande, du Burkina Faso, de la Corée du Sud, de l’Argentine…»

La Suisse s’affirme

Au total, 163 films seront présentés au public, en provenance de 46 pays et avec une parité entre réalisatrices et réalisateurs semble-t-il parfaite, malgré le chiffre impair de cette somme, sélectionnée sur quelque 3000 métrages soumis. Sans surprise, l’Ukraine est au centre de plusieurs productions, notamment le «In Ukraine» de Piotr Pawlus et Tomasz Wolski. Les difficultés à attirer les œuvres suisses sont définitivement oubliées et la Compétition nationale n’a essuyé aucun refus, deux productions se plaçant aussi dans la Compétition internationale des longs métrages, notamment le «While the Green Grass Grows» de Peter Mettler.

«L’industrie évolue et c’est super réjouissant, même si le doc demeure un peu son parent pauvre.» Emilie Bujès, directrice de Visions du Réel

Sans s’aventurer trop loin sur la définition du cinéma du réel, il est en tout cas possible d’affirmer qu’il se rapproche toujours plus du centre de l’attention. Visions du Réel en veut pour preuve l’Ours d’or berlinois de «Sur l’Adamant» de Nicolas Philibert et le Lion d’or vénitien de «All the Beauty and the Bloodshed» de Laura Poitras, deux films qui sortent d’ailleurs en salles mercredi 26 avril pendant la semaine du festival, qui ne rate pas l’occasion de les projeter (le 20 avril pour le Philibert, le 23 pour le Poitras).

Parent pauvre?

«L’industrie évolue et c’est super réjouissant, même si le doc demeure un peu son parent pauvre. Ces prix indiquent souvent un geste politique de la part des jurys, mais je veux croire à une porosité grandissante entre des démarches cinématographiques où priment l’originalité des auteurs et les formes de production, à l’inverse de modes beaucoup plus désincarnés, caricaturalement représentés par Netflix.»

Adeptes de films de caractère, stylistiquement tranché, Visions du Réel vous accueille les bras ouverts. Dans ses salles évidemment, mais aussi via un service de streaming lancé pendant la pandémie et qui cumule désormais entre 30% et 40% des visionnements. Le festival reçoit aussi quelques fortes personnalités, à commencer par son invitée d’honneur, la cinéaste argentine Lucrecia Martel – plusieurs films projetés en collaboration avec la Cinémathèque suisse et masterclass le mardi 25 avril (à 14 h) –, la cinéaste italienne Alice Rohrwacher (masterclass le samedi 22 avril), ainsi que le Lausannois Jean-Stéphane Bron (atelier jeudi 27 avril).

Reste désormais à savoir si, sur un axe plus thématique, vous préférez voir la chasse aux sauterelles de «Grasshopper Republic» de Daniel McCabe, le temps suspendu d’un village d’Estrémadure de «Antier noche» d’Alberto Martin Menacho ou les chèvres à l’heure pandémique de «Fauna» de Pau Faus. L’heure approche de choisir sa réalité.

