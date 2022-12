Immersion galactique à l’EPFL – Visite aux dimensions spatiales L’exposition «Cosmos Archeology – Explorations in Time and Space» multiplie les incursions dans l’espace, proche ou lointain. Un voyage où l’on finit toujours par revenir sur Terre. Boris Senff

Visualisation des trajectoires orbitales satellitaires: une pollution comme une autre? DR

Depuis la plus haute Antiquité, l’observation du ciel et des lointains qu’il révèle fascine l’humanité. Aristote ne professait-il pas que «sans l’astronomie, l’homme ignore la place qu’il occupe»? À l’EPFL, l’exposition «Cosmos Archaelogy – Explorations in Time and Space» entend remettre cette contemplation millénaire au diapason de la situation et des recherches contemporaines.