Thurgovie – Visite présidentielle de fermes écologiques Pour la Journée mondiale de la biodiversité, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga s’est rendue en Thurgovie pour y voir des exemples de cultures bio.

«La diversité des espèces est essentielle pour notre vie et notre économie. Son maintien et son développement sont donc dans notre intérêt à tous et relèvent de notre responsabilité», a déclaré Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

Simonetta Sommaruga s’est rendue en Thurgovie vendredi à l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité. La présidente de la Confédération a vu des exemples d’agriculture écologique productive.

«La diversité des espèces est essentielle pour notre vie et notre économie. Son maintien et son développement sont donc dans notre intérêt à tous et relèvent de notre responsabilité», a déclaré la cheffe du Département de l’environnement et des transports (DETEC).

Le projet pilote visant la responsabilisation, la confiance et des mesures de simplification menées dans des exploitations des cantons de TG, ZH et GL montre à quel point une agriculture respectueuse de l’environnement peut être bénéfique, tant pour les agriculteurs que pour la faune et la flore, souligne le DETEC.

Le dernier rapport de l’Agence européenne de l’environnement paru en décembre 2019 pointe du doigt la Suisse en matière de biodiversité. Le pourcentage de zones protégées par rapport au territoire national est le plus bas de tous les pays européens. En outre, la présence de produits phytosanitaires dans les sols et les eaux entraîne une perte de biodiversité.

