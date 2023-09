Visite royale à l’avion solaire – Le prince Albert de Monaco découvre SolarStratos De passage en Suisse, Son Altesse Sérénissime a découvert l’avion électrique et solaire HB-SXA et son simulateur lundi, à Payerne. Sébastien Galliker

En discussion avec Raphaël Domjan, le prince Albert II de Monaco a notamment été accueilli par Eric Küng, syndic de Payerne, et Isabelle Moret, conseillère d’État. KEYSTONE/Laurent Gillieron

L’émotion et les sourires étaient de mise, lundi matin, sur les visages de l’équipage de SolarStratos. Mais la discrétion était aussi au rendez-vous sur le tarmac civil de l’aérodrome de Payerne, à la demande des autorités monégasques. En présence de quelques invités, dont la conseillère d’État Isabelle Moret et le syndic Eric Küng, S. A. S. le prince Albert II de Monaco est venu découvrir la homebase de SolarStratos.

Parrain de l’avion expérimental et à la tête d’une fondation pour la protection de l’environnement et la promotion du développement durable, le prince Albert II n’était toutefois jamais passé par la Broye auparavant. Il s’est ensuite rendu en terres neuchâteloises à bord d’un petit avion électrique piloté par Raphaël Domjan, éco-explorateur à la tête du projet SolarStratos, dont l’objectif consiste à atteindre la stratosphère avec un avion solaire.

Aussi à Neuchâtel

Reçu par les autorités du canton et de la ville de Neuchâtel, Albert II a visité le pôle d’excellence en matière de cellules photovoltaïques du CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique), puis le bateau-taxi PlanetSolar II, qui ira prochainement faire la promotion de la navigation solaire sur le lac Titicaca, en Amérique du Sud.

1 / 3 Le prince Albert II de Monaco a pris place dans le simulateur 3 axes de la «homebase» de SolarStratos, à Payerne, aux côtés de l’explorateur Raphaël Domjan. Fred Merz/SolarStratos

Le 14 septembre 2021, le prince Albert II avait été le premier chef d’État à voler à bord d’un avion électrique, aux côtés de Raphaël Domjan. Depuis l’aéroport Nice-Côte d’Azur, le souverain monégasque avait effectué un vol d’une demi-heure à bord d’un Pipistrel Velis et survolé la principauté, sans émission de CO 2 et sans bruit. Il a reçu un diplôme de la Fédération aéronautique internationale couronnant ce vol.

Auparavant, Monaco avait déjà accompagné plusieurs projets en lien avec la transition énergétique. Le tour du monde de l’avion solaire Solar Impulse avait notamment été lancé par le prince Albert.

