[6/42] À Vaud l’eau - Visiter la Suisse en flottant

L’Aar, le pafait fil… bleu de la découverte des cantons de Berne, Soleure et Argovie. Michel Jaussi/DR

Utiliser l’Aar comme fil… bleu d’un voyage aux rythmes variés dans un coin de Suisse souvent méconnu des Romands, l’idée était belle. Mais malheureusement pas totalement réalisable autrement qu’en rêve. Il y aura forcément des passages où il faudra emprunter la route, ce qui n’empêche pas de régulièrement quitter le bitume pour se rafraîchir.

Pour ceux qui maîtrisent mal la lecture d’une carte, on précise que, oui, la plus longue rivière circulant entièrement en Suisse, coule… de bas en haut ou plutôt du sud au nord. On ne va donc pas faire comme les saumons et rester dans le sens du courant.

De ses jolies gorges à Meiringen à la région de Lenzburg, il y a de nombreuses manières de rejoindre son cours, de voir la petite sœur des plus connus Rhône et Rhin évoluer, s’élargir, accélérer…

Après la visite pédestre de ses gorges, on la retrouve dès Thoune pour, cette fois-ci, se mouiller pour de bon. La descente de l’Aar jusqu’à Berne est devenue un sport national, et les embarcations les plus farfelues s’y côtoient.

Flotter sur l’Aar en… flamant rose. Pourquoi pas? KEYSTONE

Si on préfère un bateau un peu plus solide à un flamant rose géant gonflable, on optera pour une croisière entre Bienne et Soleure. Et comme le thème de la sortie est l’eau, on ne résiste pas à partager l’origine de l’expression vaudoise «être sur Soleure», soit être éméché.

Les bateliers, qui transportaient sur l’Aar le vin des Bourgeois de la ville depuis Le Landeron jusqu’à Soleure avaient tendance à se servir dans les tonneaux. Ils arrivaient à destination totalement saouls. Une destination qui mérite qu’on y passe un peu de temps, pourquoi pas sur les traces de Casanova…

Après ces récits brûlants, on se change les idées dans le magnifique bâtiment signé Herzog et de Meuron qui abrite le Musée des beaux-arts de la sous-estimée et charmante ville d’Aarau. Et si ce changement d’idées ne nous a pas suffi, rien de tel qu’une plongée calmante dans la verdure. On embarque cette fois-ci sur un solide bateau pneumatique de l’armée pour une descente de l’Aar sauvage. C’est berçant, silencieux, dépaysant…

Au Château de Lenzburg, pas question de boire de l’eau de peur de mourir d’une vilaine maladie! Michel Jaussi/DR

Et avant de faire deux infidélités à notre fleuve bien-aimé — dans la piscine bio façon étang de Biberstein et dans les eaux thermales de Baden —, on gravit la colline depuis Lenzburg pour mener la vie de château. On peut y cuisiner un repas médiéval qui sera arrosé de jus de pomme, de bière ou de vin. À l’époque, pas question de consommer la moindre goutte d’eau, synonyme de maladies souvent mortelles. Santé!

Les gorges de l’Aar, une superbe destination familiale. David Birri/madeinbern/DR

Retour aux sources

Meiringen L’Aar prend sa source dans le massif de l’Aar-Gothard à partir des eaux de la fonte des glaciers du Finsteraar­horn (4275 m). On ne monte pas là-haut, mais on va à la rencontre du fleuve dans les superbes gorges qu’il a creusées dans la roche calcaire. Une prise de contact douce, à la portée de tous, qui s’effectue à pied au moyen de tunnels et de passerelles. Un premier rafraîchissement estival qui en annonce plein d’autres. aareschlucht.ch

L’été, c’est un véritable défilé pneumatique dans les rues bernoises… KEYSTONE

Dans l’eau en pleine ville

Berne La capitale est connue pour son Palais fédéral, sa foire aux oignons, ses ours et… sa conquête joyeuse et colorée des eaux de l’Aar. Dès les beaux jours, les nageurs troquent leur costume de ville pour celui de bain durant la pause de midi en pleine ville ou presque. Un des parcours les plus prisés part du camping Eichholz et coule jusqu’à la piscine de Marzili.

Mais le must reste l’«Aareböötle», aussi cool qu’imprononçable. Il s’agit de virées en bateau pneumatique/matelas/bouée géante/licorne gonflable, souvent pratiquées entre Thoune et Berne. Une activité si prisée qu’il n’est pas rare de voir une véritable transhumance de copains plus ou moins bien équipés rejoindre l’eau aux divers points névralgiques. Les bouchons fluviaux musicaux parfois arrosés ne sont pas rares en plein été. www.aarebootsfahrten.ch

Le Musée des beaux-arts d’Aarau, signé Herzog et de Meuron. KEYSTONE

Plongée dans l’art au bord de l’Aar

Aarau Cette ville est une pépite! Trop peu connue en Suisse romande, c’est une destination d’escapade idéale. Chargées d’histoire, ses petites ruelles, pour beaucoup piétonnes, semblent se battre pour savoir qui proposera le plus joli avant-toit peint ou le plus chouette commerce indépendant.

On peut y dormir dans un B&B historique (www.zumgraf.ch) et pourquoi pas en ramener de l’eau transformée en bière locale (www.stadtwaechter.ch)? Mais le clou de la visite reste l’Aargauer Kunsthaus, qui possède l’une des plus riches collections d’art suisse dans laquelle on se plonge volontiers. www.aargauerkunsthaus.ch

L’Aar sait aussi montrer son côté sauvage. Aargau Turismus/DR

De faux airs de verdoyante Amazonie

Brugg Plus pépère que sur les eaux de l’Aar bernoise, la croisière modulable (on peut y inclure le café et les gâteaux ou alors l’apéro selon l’heure de la journée) entre Brugg et Stilli est un véritable ravissement. On s’installe – la seule partie un peu périlleuse – dans un zodiac pouvant contenir jusqu’à onze personnes (430 francs avec le capitaine) et on se détend.

Aucun risque d’être mouillé et la garantie d’être totalement dépaysé grâce à la nature luxuriante qui borde le fleuve. C’est donc totalement au sec qu’on assiste à la réunion de la Reuss, de la Limmat et de l’Aar dans un lieu appelé le château d’eau de la Suisse. Une sortie relaxante à souhait d’environ une heure et demie, à laquelle même grand-maman peut participer. flussfahrten-aargau.ch

On s’assied et on trempe nos pieds fatigués dans une chaude et bienfaisante. Ville de Baden

Un bon bain à la fin

Baden Petite infidélité à l’Aar en fin de parcours, puisque c’est bien la Limmat qui coule à Baden. Mais quoi de mieux que de terminer un voyage sur le thème de l’eau par un bon bain… de pieds!

Fidèle à sa tradition thermale, la ville qui porte le nom de ses bains propose, le temps de leur réfection totale sous les ordres de monsieur Mario Botta, quelques modes de trempette originaux. Ici une baignoire en pleine rue, et là le célèbre banc de 8 mètres où les promeneurs se déchaussent pour soulager leurs pieds dans cette eau chaude à haute teneur en soufre. dein.baden.ch/en/experience/thermalbaths

