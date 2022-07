Grande série estivale – «Vital été», une saison avec les moins de 25 ans Que pensent-ils, que font-elles, à quoi rêvent-ils? Durant toutes les vacances scolaires, la rédaction de «24 heures» vous emmène à la découverte de la jeunesse de ce canton. Un bain de jouvence en 41 épisodes. Joëlle Fabre

Aubonne, le 20 juin 2022. Déborah Suter va partir au Togo dans le cadre de ses études agroforesterie. Ici dans le verger du domaine de Roveray. 24heures/Odile Meylan

Déborah fait ses valises. Étudiante en agronomie, elle va faire pousser des légumes sous les arbres au Togo. Margaux est influenceuse et parle sans aucun complexe des retouches effectuées sur son visage juvénile. Galabin apprend très sérieusement le métier de fumiste, pendant que Pablo, lui, est tombé raide dingue de la farine en passant devant les monumentaux moulins de Granges-près-Marnand: «Je n’ai pas eu le choix, c’est le métier de meunier qui m’a choisi!»

Matteo le fou de littérature vient de publier son premier roman, Cloé a la politique dans le sang, Arnaud boxe pour l’amour de Dieu, et Liam le graphiste s’est lancé dans la mode et le trading boursier… Quant à Edison, il trace toute sa vie sur sa peau. Leur point commun? Ils ont moins de 25 ans et incarnent une des multiples facettes de la jeunesse de ce canton.

Lausanne, 21 juin 2022. Liam Wühl, graphiste, est aussi créateur de mode, trader et serveur. C’est lui qui a dessiné le logo de notre série «Vital été». 24 heures/Florian Cella

Après un été 2020 passé à quadriller nos parages en quête d’«Exotisme vaudois», nous avions fait miroiter l’an dernier les innombrables reflets de l’or bleu dans notre série «À Vaud l’eau». Cette année, la rédaction de «24 heures» a choisi de ménager une fois de plus son bilan carbone.

Nous sommes partis par monts et par vaux ou simplement descendus au coin de la rue, à la rencontre de la génération Z, ces jeunes nés après 1995, enfants de la révolution numérique, auxquels on colle beaucoup d’étiquettes sans toujours prendre la peine de leur donner la parole.

Dommartin, le 16 juin 2022. Blaise Meier, 24 ans, est passionné par les chevaux. Autodidacte, il a développé sa propre méthode de dressage. Une grande complicité le lie à «Athos», son cheval de trait comtois. 24 heures/Chantal Dervey

Alors, arrêtons-nous un instant avec eux. Écoutons-les nous parler de leur vie, de leur choix, de leurs passions, leurs actions, leurs idées et leurs rêves. Suivons-les sur leur terrain. Par exemple à Cuarnens, où ils sont des dizaines en ce moment même à suer sang et eau pour construire le village éphémère du Giron du Pied du Jura. Ou alors à Lausanne, dans les entrailles d’un bâtiment de l’avenue d’Ouchy, où s’est logée une fourmilière de jeunes créateurs qui ont pris leur destin en main.

Changer de disque

Nous avons fait connaissance avec quelques dizaines des quelque 231’000 Vaudois de moins de 25 ans. Mettant résolument de côté les sondages, les rapports alarmants, les avis éclairés de spécialistes, nous les avons considérés pour ce qu’ils sont: des individus avant d’être des phénomènes, des personnalités et pas des statistiques. Dans toute leur diversité.

La Tour-de-Peilz, 16 juin 2022. À 24 ans, Guy-Baptiste Jaccottet devient, cet été, le nouveau professeur d’orgue du Conservatoire de Lausanne. 24 heures/Florian Cella

Ces derniers mois, les sonnettes d’alarme ont retenti de toute part à leur propos. Nos jeunes vont-ils si mal? C’est vrai qu’elle a morflé, la génération Covid, rudement chahutée par deux longues années de pandémie sur fond de crise climatique sans même pouvoir faire la fête pour baisser la pression. Tous les indicateurs ont plongé dans le rouge.

«On a beaucoup parlé de leur mal-être, de leur santé mentale, de leur peur de l’avenir et de l’apocalypse. Mais cet été, nous voulons changer de disque, écouter la face B de cette jeunesse.»

En Suisse comme dans les pays voisins, la santé mentale des jeunes est devenue une priorité pour de nombreux responsables politiques. C’est évidemment une bonne chose. Mais cet été, nous voulons changer de disque, écouter la face B de cette jeunesse qui ne se résume pas à son mal-être. Et passer un «Vital été» en leur compagnie. Renouant ainsi avec notre tradition estivale d’un journalisme constructif, mais sans tomber dans l’angélisme.

Margaux Seydoux, influenceuse, très présente sur les réseaux sociaux, fait des injections et ne s’en cache pas.

24 heures/Jean-Paul Guinnard

Dès ce lundi, à travers des portraits, des interviews, des reportages et des débats, nous comptons bien remonter le moral des troupes tout en offrant à nos lecteurs plus âgés un bain de jouvence en 41 épisodes. Nous espérons créer du lien, jeter des ponts entre les générations et, surtout, montrer à nos jeunes qu’on s’intéresse à eux, à ce qu’ils entreprennent, à ce qui les motive et ce qui les fait vibrer. Bel été à toutes et à tous!

Un logo sur mesure créé par Liam Wühl Afficher plus Le logo de notre série, signé Liam Wühl, un de nos jeunes interlocuteurs. DR Pour donner une identité visuelle à notre grande série estivale, nous avons fait appel au talent d’un de ses protagonistes, Liam Wühl. Parmi les différentes propositions de ce graphiste de 24 ans, nous avons opté pour ce logo à la fois simple, dynamique et joyeux qui colle parfaitement à l’esprit de notre opération spéciale jeunes.

Avec le soutien de

Joëlle Fabre est rédactrice en chef adjointe de «24 Heures» depuis mars 2013. Passionnée par les sujets de société, la politique locale et la vie des gens d’ici, elle remporte le Prix suisse du journalisme local, en 2003 et en 2007. Elle siège au Conseil suisse de la presse depuis début 2021. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.