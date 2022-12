Journée mondiale – Vital, le bénévolat vaudois reprend des couleurs Mis à mal durant la pandémie, l’engouement pour les activités bénévoles retrouve un niveau acceptable. C’est heureux car le travail ne manque pas. Exemple chez Pro Natura. Claude Beda

Dans la réserve des Grangettes, le nettoyage des roselières lacustres met à contribution de nombreux bénévoles. CHANTAL DERVEY/VQH

Célébré aujourd’hui par une journée mondiale, le bénévolat a repris des couleurs dans le canton de Vaud. Deux ans de pandémie l’avaient privé d’une partie de ses forces vives, notamment les plus de 60 ans. L’environnement, la culture, la jeunesse et le sport figurent parmi les secteurs qui s’en sortent le mieux. En revanche, les activités en lien avec la santé, le social et l’aide à la personne sont à la peine, souvent pour des raisons d’épuisement.