Exposition à Lausanne – «Viti Vini Vici», une vinification de l’art À travers un événement dédié au vin, la Ville et l’association Visarte abordent le public avec une démarche artistique. Steven Kakon

L’œuvre «Raisins dispersés» de l’artiste Patrick Leppert devant la villa de Mon-Repos dans le cadre de l’exposition «Viti Vini Vici». KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Lausanne goûte au vin dans tous ses états. Un verre à moitié plein s’enracine sur le volet battant d’une fenêtre. Un trio de «totems veilleurs de bois» créé à partir des intercalaires en bois de caisses de vin est adossé à des troncs d’arbre. Des œuvres sculptées ressemblent étrangement aux caisses jaunes en polypropylène utilisées durant les vendanges. Samedi, dans le parc de Mon-Repos, la Ville de Lausanne et l’association Visarte Vaud inauguraient «Viti Vini Vici», une exposition d’art contemporain sur la thématique du vin, qui se tiendra jusqu’au 5 novembre prochain.

Les sept pièces inédites – réalisées par des artistes suisses et dispersées dans ces anciennes vignes devenues un parc arboré – ont pour vocation de «lier le vin et l’art», explique Denis Roueche, commissaire d’exposition et vice-président de Visarte Vaud. Les sens sont éveillés, culture et culture du vin entrent en osmose. D’ailleurs, les enfants ne manqueront pas de s’approprier les «raisins dispersés» qui ne sont autres que des ballons violets.



Le «Great Wine Capitals» à Lausanne

L’exposition temporaire est volontairement placée à l’air libre pour attirer naturellement les passants. «On est obligé de s’arrêter devant quand on se promène, affirme avec enthousiasme Denis Roueche. À l’approche du «Great Wine Capitals» à Lausanne, nous voulons que la population puisse prendre conscience de l’importance de cet événement.»

Le Great Wine Capitals rassemble douze grandes métropoles internationales partageant une région viticole mondialement reconnue, dont le chef-lieu vaudois depuis 2018. On y retrouve notamment Bordeaux, Porto, Vérone, San Francisco ou encore Mendoza qui s’est vue décerner le prix «Best Of Wine Tourism» l’année passée. Du 22 au 26 octobre prochain, la Ville accueillera pour la première fois la rencontre annuelle sur son territoire, une aubaine pour «placer Lausanne sur la carte du monde», selon Steeve Pasche, directeur de Lausanne Tourisme.

Trois vignes à Lausanne

La Ville ne compte pour l’heure que trois vignes en son sein, localisées au parlement, au Lausanne Palace et sur la colline du Languedoc où des cépages ont été plantés. Et pourtant, Natacha Litzistorf, conseillère municipale chargée du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture – également présente au vernissage –, tient à le rappeler: «On revendique notre côté rural.»

La Ville est, en effet, propriétaire de cinq domaines viticoles totalisant 33 hectares en Lavaux et sur la Côte, deux régions qui pratiquent l’œnotourisme. Pense-t-on à replanter des vignes dans cet écrin de verdure qu’est le parc de Mon-Repos? «Ce n’est pas au programme», répond l’élue.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.