Un repreneur à La Sarraz/Eclépens – Vittorio Bevilacqua est de retour Pierre-Alain Suard ayant quitté le banc de La Sarraz après un match cet été, l’équipe de 1re ligue a déniché son successeur. Le bouillant «Bevi», ancien coach d’Yverdon notamment. Florian Vaney

La dernière expérience majeure sur un banc pour Vittorio Bevilacqua, c’était en 2016, au Stade Nyonnais. VQH

Il faut reconnaître un certain culot à La Sarraz/Eclépens. Les Sarrazins ont débuté leur saison de 1re ligue en voyant leur entraîneur, Pierre-Alain Suard, disparaître après un seul match. Ils vont la poursuivre avec celui dont la bouillante réputation n’est plus à faire: Vittorio Bevilacqua. Un coach ne se range pas dans une seule et unique case. Alors l’idylle est parfaitement possible entre le club d’En Gravey et le Transalpin. Mais le risque que tout s’envole - encore - sur un coup de sang existe. Ça s’appelle vivre dangereusement. Et cette hypothèse a des chances de rendre le début d’exercice de La Sarraz captivant.