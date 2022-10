Football – Vive inquiétude autour de Brighton Labeau Sorti peu après la mi-temps du derby lausannois, l’actuel meilleur buteur de Challenge League pourrait être longtemps absent. André Boschetti

Brighton Labeau a entendu un craquement au niveau de sa hanche. keystone-sda.ch

Peu après le dernier coup de sifflet de l’arbitre qui sanctionnait définitivement la troisième défaite de sa saison, les mines étaient sombres devant le vestiaire du Lausanne-Sport. Celle de Brighton Labeau surtout qui était aussi marquée par un mélange de grosse inquiétude et de tristesse. Touché peu après la mi-temps, le meilleur buteur de Challenge League expliquait les raisons de sa sortie anticipée. «Au niveau de la hanche, j’ai senti un craquement.»

Une blessure qu’il a déjà connu

Un genre de blessure que l’attaquant français a déjà connu il y a quelques années et qui l’avait alors laissé près de six mois sur le flanc. Dès que possible, Brighton Labeau passera des examens approfondis qui détermineront avec plus de précision l’ampleur de cette blessure. En espérant qu’elle soit beaucoup moins grave que celle qu’il craignait au moment de quitter la tête basse la Pontaise.



