Vive la guéguerre des Gallagher

Peggy Gallagher est une sainte. Son pays la récompensera-t-elle un jour? Rien n’est moins sûr. Elle a pourtant donné à l’Angleterre les sauveurs de son rock, il y a déjà un quart de siècle. Et les bienfaiteurs de ses journaux populaires, de façon ininterrompue depuis la première fois où Noel et son cadet, Liam, ont posé sur le papier froissé des tabloïds leurs tronches embrumées, goguenardes ou méchantes – souvent les trois. Les articles rédigés outre-Manche sur les vicissitudes des fondateurs d’Oasis, en guerre depuis la séparation du groupe il y a tout juste dix ans, se comptent en milliers et continuent d’abreuver les rédactions avides.

Peggy Gallagher, pourtant, peut se réjouir. D’un: elle a été invitée au prochain mariage de Liam, ce qui est la moindre des politesses mais n’était pas garanti de la part «du mec le moins poli du monde», dixit Noel. De deux: elle pourrait être la source d’une réconciliation entre les frères terribles, Liam ayant finement analysé que «rien ne serait plus moche que la mort de [leur] maman sans que nous ayons fait la paix».

Troisième motif de réjouissance, mais sans doute la brave octogénaire s’en fiche-t-elle un peu, la rivalité de ses deux rejetons accouche d’une profusion inespérée de très bonnes musiques, Liam et Noel bataillant chacun sous leur prénom depuis la fin acrimonieuse d’Oasis, le 28 août 2009 quelques minutes avant de monter sur scène à Paris. On ne donnait pas cher de la peau du premier, «simple» chanteur assujetti à l’art de la composition de son guitariste d’aîné. Son premier disque solo a pourtant cartonné, le deuxième vient de sortir. De son côté, Noel compte trois albums et annonce le suivant par une pluie de singles à l’ascendance… discoïde assumée.

Et le retour d’Oasis? Dans ses dernières interviews, Liam a multiplié les appels du pied à Noel, lui glissant que ce «gâchis» devra cesser un jour, que «les boissons sont à sa charge» et qu’il est lui aussi invité à son mariage, «parce que ma mère me l’a demandé». Le fait de le traiter quelques lignes plus loin d’«immense connard» ( massive cunt ) n’est pas la meilleure des diplomaties, en dehors de l’administration Trump. Noel fléchira-t-il avant Kim Jong-un?

Liam, le soldat zélé du rock britannique

Son parcours: À 47 ans, Liam Gallagher reste un modèle de vie rock’n’roll, dans ses pires clichés comme dans ses plus héroïques réalisations. Le gars de Manchester n’a pas changé, ni dans ses goûts musicaux (il a prénommé Lennon son premier fils) ni dans sa façon d’envoyer valser son monde dès que pointe l’ennui ou l’agacement. Plus roué qu’il n’y paraît, celui qui devenait rock star à l’âge de 21 ans au micro d’Oasis a osé une carrière solo après un groupe peu convaincant, Beady Eye. La gouaille majestueuse de sa voix et sa façon de se comporter sur un plateau télé comme au pub en font le gigolo indispensable de la culture pop anglo-saxonne.

Son disque: Il retrouve le team de producteurs qui lui permirent de décrocher la timbale avec son premier jet solo en 2016 (première place des hit-parades anglais): les Américains Andrew Wyatt (Lily Allen) et Greg Kurstin (Lady Gaga!) cisèlent à nouveau un écrin parfait pour la voix de Liam, qui n’a jamais aussi bien chanté. «Why me? Why not» s’ouvre sur du Kinks râpeux mais s’offre très vite à une nasse instrumentale chatoyante qui déverse le vin et le miel sans crainte du trop-plein. «Once» est la ballade que les fans d’Oasis (ou de Robbie Williams…) attendaient. Chansons pop à la Beatles, étincelles rock’n’roll, chœurs soul… Ne serait-ce la production très méticuleuse qui sent les pros de studio, on se croirait ici dans la plus fleurie antichambre d’Oasis depuis la fin du groupe. Joli.

Ce qu’il pense de son frère: «Noel vit une mid-life crisis.»

Album «Why Me? Why Not», Liam Gallagher, Warner.

Noel, le roi blasé qui rêve d’étoiles

Son parcours: En 1994 déjà, alors que la fusée Oasis, qu'il a mise sur pied par la grâce de ses compositions impériales, décolle dans le ciel de la pop, Noel Gallagher quitte le groupe suite à une bagarre avec son benjamin de chanteur. Les 15 années suivantes seront jalonnées de ces bastons et de ses «départs» (Oasis joue sans lui au Paléo, en 2000), mais le guitariste claque la porte pour de bon en août 2009. Deux ans plus tard, celui qui chantait déjà les plus beaux hymnes du groupe («Dont Look Back in Anger») revient en «solo» avec ses High Flying Birds, laissant libre cours à ses envies de productions luxuriantes et d’un groove sexy qui divise ses fans.

Son disque: Trois singles publiés depuis cet été creusent plus encore le sillon du clubbing où l’Anglais de 52 ans se sent heureux, depuis son disque gorgé d’electro de 2018. «This is the Place» et «Black Star Dancing» visent carrément le son et le tempo métronomique des raves que l’ado fréquentait alors à l’Hacienda de Manchester. Le talent mélodiste de Noel, et une voix trop sous-estimée, restent impérieux dans cet écrin discoïde, lourdement électronique, efficace mais auquel on préfère la légèreté charmante et «smithienne» du troisième single, «A Dream is All I Need to Get By». À une sauce de folk nue qu’il aurait choisie il y a 20 ans, le blasé du rock préfère une émulsion d’échos étranges, mais la magie demeure.

Ce qu’il pense de son frère: «J’aimais ma mère jusqu’à ce qu’elle donne naissance à Liam»

EP «Black Star Dancing», Noel Gallagher, Sour Mash.