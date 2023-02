48e cérémonie des César – «Vive le cinéma» Jamel Debbouze lance les festivités Tous les cinéphiles sont aux aguets pour connaître les heureux élus de la cérémonie des César, qui s’est ouverte ce vendredi à l’Olympia.

L’acteur et humoriste Jamel Debbouze a ouvert la cérémonie de remise des prix des César. AFP/BERTRAND GUAY

«On est dans la merde, mais on est le cinéma (…) on est le meilleur cinéma d’Europe!» a lancé l’acteur et humoriste Jamel Debbouze en ouvrant dans un sketch la 48e cérémonie des César vendredi.

Ironisant sur l’essor des plateformes et le prix des places, l’acteur a ouvert sous les rires, notamment ceux de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, assise au milieu de la salle de l’Olympia, la cérémonie la plus prestigieuse du cinéma français, qui cherche à regagner son lustre.

Qui succédera à «Illusions perdues», vainqueur l’an dernier avec sept statuettes, dont celle du meilleur film? «L’Innocent», comédie policière réjouissante signée Louis Garrel, fait la course en tête avec 11 nominations.

Juste derrière: «La Nuit du 12», un polar de Dominik Moll qui raconte l’enquête impossible sur un féminicide (10 nominations), et «En corps», le dernier Cédric Klapisch, sur la reconstruction d’une danseuse de l’Opéra de Paris, qui lui aussi a su trouver son public en salles au terme d’une nouvelle année délicate pour le cinéma français.

Côté meilleures actrices, Virginie Efira, nommée pour «Revoir Paris» en témoin d’un attentat dans une brasserie parisienne, a toutes ses chances, face notamment à Adèle Exarchopoulos ("Rien à foutre") ou Laure Calamy ("À plein temps").

Chez les interprètes masculins, Louis Garrel et Benoît Magimel sont sur les rangs, le dernier pouvant réaliser un doublé consécutif jamais vu, après avoir déjà remporté l’an dernier la statuette du meilleur acteur pour «De son vivant», avec Catherine Deneuve.

Dans la catégorie des meilleurs réalisateurs, Louis Garrel, Cédric Klapisch et Dominik Moll, déjà césarisé il y a 22 ans pour «Harry un ami qui vous veut du bien», Cédric Jimenez ("Novembre") et Albert Serra ("Pacifiction-Tourment sur les îles") sont en lice.

Une fois de plus, le César de la meilleure réalisation ira donc à un réalisateur, aucune femme cinéaste n’ayant été nommée cette année. Et Tonie Marshall restera la seule réalisatrice de l’histoire du 7e art français à avoir été sacrée pour «Venus Beauté institut»… en 2000.

Prix Alice Guy et Cléopâtre

Une situation d’autant plus délicate pour l’Académie que, dans la catégorie «meilleur film», une seule réalisatrice a vu son œuvre nommée, «Les Amandiers» de Valeria Bruni Tedeschi, et que la diversité est quasi absente des nominations.

Face à ce déséquilibre encore plus marqué cette année, quelques prix alternatifs décernés ces derniers jours tentent de se faire connaître.

Le 6e prix Alice Guy (du nom de la première cinéaste de l’histoire), décerné à la meilleure réalisatrice, a choisi d’honorer Alice Winocour pour «Revoir Paris» et son concurrent, le prix Cléopâtre, lancé cette année par le magazine français Causette, a été décerné à Alice Diop (»Saint Omer", récompensé à la Mostra de Venise) et Rebecca Zlotowski ("Les enfants des autres").

Au-delà des prix, la cérémonie des César, retransmise sur Canal+, une chaîne qui vient de réaffirmer qu’elle entendait garder sa place de financier majeur du cinéma français, doit une nouvelle fois faire la preuve de sa pertinence.

En plein mouvement social, la soirée sera probablement l’occasion d’une prise de parole sur la réforme des retraites. Mais la cérémonie 2021, où humour déplacé, entre-soi et récriminations des artistes ont créé le malaise, fait encore figure d’épouvantail.

Quant à l’audience, après avoir touché le fond l’an dernier avec 1,3 million de téléspectateurs, peut-elle creuser plus profond?

Pour tenter de remonter la pente, la présidence de la soirée à l’Olympia a été confiée à Tahar Rahim et la présentation à une équipe collégiale de maîtres et maîtresses de cérémonie, d’Emmanuelle Devos à Eye Haïdara, en passant par Alex Lutz et Ahmed Sylla.

Un César d’honneur sera remis au réalisateur américain David Fincher (»Seven», «Fight Club», «The Social Network»), pour l’ensemble de sa carrière.

1er prix d’interprétation

Bastien Bouillon, 37 ans et plus d’une vingtaine de films à son actif, a remporté vendredi soir le César du meilleur espoir masculin pour son rôle de flic hanté par un féminicide dans «La nuit du 12», un des films favoris de la 48e cérémonie des César.

«Un César pour avoir gardé l’espoir même si j’imagine que le plus dur est à venir», a-t-il déclaré, en recevant son prix.

Ce rôle de taiseux est une révélation, l’acteur étant jusqu’alors, de son propre aveu, un peu «enfermé dans quelque chose d’assez doucereux, le rôle du jeune citadin un peu rêveur».

«C’était un vrai premier rôle pour moi. Et sans doute une étape dans ma carrière, car depuis le Festival de Cannes, où le film a été présenté, je reçois davantage de propositions», confiait début février l’acteur, au festival de Clermont-Ferrand.

Celui qui menait jusqu’ici une carrière discrète parsemée de nombreux seconds rôles avait collaboré au précédent film de Dominik Moll, «Seules les bêtes»… où il incarnait furtivement un gendarme.

Le César du meilleur espoir féminin a été remis à l’actrice franco finlandaise Nadia Tereszkiewicz, 26 ans, pour son rôle dans «Les Amandiers», de Valeria Bruni Tedeschi.

Elle y joue Stella, une apprentie comédienne solaire aux prises avec sa passion amoureuse, les addictions et la peur du sida, qui fait rage.

«Les Amandiers c’est un film que j’aime tellement. Il m’a rendu libre dans le jeu et ça, c’est grâce à la direction intense et passionnée de Valeria et à la troupe exceptionnelle qu’elle a su composer», a-t-elle déclaré sur scène.

Nadia Tereszkiewicz a grandi à Cannes, dans le sud de la France, où elle commence la danse à l’âge de 4 ans. Le bac en poche, elle part au Canada où une grande compagnie de danse la recrute. C’est le film «Seules les bêtes» (2019) de Dominik Moll – où elle joue aux côtés de Valeria Bruni Tedeschi – qui la révèle au grand public.

La même année, elle joue aux côtés de Reda Kateb dans la série «Possessions», diffusée sur Canal+ et dans deux épisodes de la série «Dix pour cent».

Depuis, elle a multiplié les tournages: «Babysitter» de Monia Chokri, «Mon crime» de François Ozon, qui sera en salles début mars…

Elle a aussi tourné dans deux clips du chanteur Benjamin Biolay: «Comment est ta peine» et «Comme une voiture volée».

