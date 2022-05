George Coukos et Olivier Michielin, tous deux professeurs au CHUV, publient un ouvrage sur les traitements qui ont révolutionné l’oncologie. Récit.

George Coukos (à gauche) et Olivier Michielin publient ensemble un ouvrage sur l’immunothérapie.

«Une ancienne patiente m’a invité à ses 30 ans. Elle était en pleine forme et ne suivait plus aucun traitement. C’est absolument fantastique, c’est pour cela que nous nous battons depuis des années.» Olivier Michielin est oncologue au CHUV, et la jeune femme dont il parle a été diagnostiquée d’un cancer de la peau à 23 ans. Elle a subi deux chirurgies, mais le mélanome a récidivé. À 27 ans, les métastases étaient dispersées dans son corps.

Depuis cinq ans, cette jeune femme est en rémission complète. Et si elle avoue avoir un peu moins d’énergie qu’avant, elle insiste sur le positif: «Aujourd’hui, je travaille, j’ai une vie sociale bien remplie, j’ai un compagnon et je voyage dans les quatre coins du monde. Je vis!» Ce miracle a été possible grâce à l’immunothérapie, dont l’objectif est de mobiliser le système immunitaire pour éliminer les cellules tumorales.