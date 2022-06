J’avoue qu’en matière de pratique de mobilité, je me cherche encore. J’étais donc dans le M2 et j’écoutais France Inter. Avec, à la fin d’une publicité pour un véhicule électrique, ce message: «Pour vos déplacements courts, privilégiez la marche ou le vélo.» Je me suis dit qu’à ce rythme-là, on allait bientôt faire avec les automobiles thermiques ce qu’on a fait avec les paquets de cigarettes: instaurer l’obligation d’y apposer une image qui fait frémir. Le poumon goudronné et le fœtus mal formé céderaient la place à un pot d’échappement suintant la crasse mortifère d’une crise asthmatique en formation ou à des scènes d’apocalypse.

Après les spots de campagne officiels des législatives françaises - celui des animalistes est un délice («Ne votez pas pour moi, votez pour les animaux») -, j’ai eu droit aussi à l’anxiogène «Le coronavirus circule encore», j’ai fini par couper court. En empoignant mon smartphone pour ce faire, je me suis rendu compte que le #StayHome remplaçait toujours le nom de mon opérateur en haut à gauche de mon écran… Tel un stigmate du semi-confinement.

La prévention est un art délicat dont il ne faudrait pas abuser. Surtout si on veut qu’il reste efficace. Oui, manger gras et sucré fait grossir; oui, la consommation excessive d’alcool peut détruire votre foie et oui, le changement climatique paraît difficilement contestable. Tout comme le fait que les industries - et celle de l’automobile en fait partie - polluent. Mais le rabâcher à qui mieux mieux ne convainc-t-il pas que les convaincus?

«On aimerait parfois que le message Kulpabilisator soit plus orienté solution.»

Et puis, en dehors du fait qu’il faut effectivement avoir vraiment envie de perdre son temps pour tenter de circuler en ville sur quatre roues en circuit court dans les bouchons, on aimerait parfois que le message Kulpabilisator soit plus orienté solution. D’ailleurs, finalement, vivre nuit gravement à la santé puisqu’on finit tous, jusqu’à nouvel ordre, par mourir.

Reprenons l’exemple de la voiture électrique du premier paragraphe. Pour autant que l’on s’évite le débat sur l’énergie grise qu’il a fallu pour la construire et sur l’origine des watts qui la font rouler. Voire, évidemment, sur les conditions de production du lithium de sa batterie (un petit cliché d’un mineur ouïghour exploité dans une mine du Xinjiang qu’on pourrait aussi coller sur le capot?). Pensons aussi local pour trouver des polémiques. Le nombre ridicule de bornes publiques pour recharger en ville de Lausanne est un bel exemple.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.