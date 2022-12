Vivre plus sainement en faisant peu de sport? C’est possible!

Monsieur Gibala, vous avez créé avec des collègues une approche visant à motiver les personnes qui n’aiment pas faire de l’exercice ou qui ont peu de temps au quotidien. Les «snacks de mouvement» sont au cœur de cette démarche. Qu’est-ce que c’est?

Un snack est un petit en-cas. C’est aussi le but de nos snacks. Ce sont de petites activités sportives que l’on pratique quelques fois par jour. Mon équipe et moi-même, nous nous occupons depuis des années de mouvements courts et intenses. Au cours des quinze dernières années, l’intérêt pour ces formes de sport a augmenté dans la recherche, car elles peuvent être importantes pour les personnes qui n’ont pas le temps ou l’envie de faire du sport. Et parce que nous devenons en moyenne plus gros, avec toutes les conséquences que cela implique. Rien que pour cela, nous avons besoin de solutions.