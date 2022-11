Prévoyance vieillesse – Vivre sans 2e pilier, un souci très féminin Les emplois peu rémunérés et à temps partiel, occupés en majorité par des femmes, ne peuvent prétendre à une caisse de pension. Le parlement veut changer la donne mais tarde à trouver des solutions. Marie Maurisse

Manuel Perrin

«Être Suisse, ce n’est pas être riche, comme on croit.» Voilà ce qu’a écrit à «24 heures» Anne-Claire, qui s’exprime sous un nom d’emprunt, suite à notre appel à témoignages. Cette Morgienne a travaillé toute sa vie comme secrétaire comptable depuis l’âge de 16 ans, jusqu’à 69 ans. Elle revendique aujourd’hui 76 printemps, et doit compter chaque franc qu’elle dépense. «Je touche un peu plus de 1600 francs d’AVS chaque mois. Étant donné les salaires reçus, je n’ai pas pu cotiser à une caisse de pension quand c’est devenu obligatoire.»