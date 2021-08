Santé numérique – Vivre sans smartphone à l’ère du Covid Nul besoin d’un téléphone portable pour se faire vacciner ou présenter son pass sanitaire. La règle ne semble pas claire pour tout le monde. Marie Nicollier

Une octogénaire dit s’être fait refouler au centre de vaccination de proximité de Renens (ci-dessus: celui d’Yverdon) sous prétexte qu’elle ne pouvait pas fournir un numéro de portable. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Mi-juillet, Lily-Anne Dutruit se rend sur la place du Marché de Renens, heureuse de bénéficier des services des équipes mobiles de vaccination contre le Covid-19. «Je désirais me faire vacciner mais je voulais éviter de me déplacer, explique cette octogénaire renanaise. En apprenant qu’il y avait cette vaccination tout près de chez moi, je me suis dit que j’allais profiter de l’occasion.»

«On m’a refusé la vaccination parce que je ne pouvais pas donner mon numéro de portable.» Lily-Anne Dutruit, 88 ans

Elle raconte qu’à l’accueil, on lui demande son numéro de téléphone portable. «Je ne l’avais malheureusement pas mémorisé. Je leur ai dit que, par contre, je pouvais donner mon numéro fixe. Et bien, on m’a tout simplement refusée! J’étais déçue.» La Vaudoise assure que le motif invoqué pour le refus de l’injection était bel et bien l’absence de numéro de mobile. À ce jour, elle n’est toujours pas vaccinée*.