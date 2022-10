Fracture numérique – Vivre sans smartphone, un choix impossible? De plus en plus d’activités migrent sur les smartphones, laissant en plan les récalcitrants, qui défendent simplement leur droit à la déconnexion. Catherine Cochard Thibault Nieuwe Weme

En matière de transports publics notamment, le train de la transition numérique est en marche. KEYSTONE/Christian Beutler

C’était le 11 octobre dernier. Nuria Gorrite se voulait rassurante lors du Grand Conseil vaudois. «Dans le cadre d’échanges que la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a eus avec la direction des transports publics de la région Morges-Bière-Cossonay, celle-ci s’est engagée à garantir qu’un certain nombre d’automates sera maintenu sur son réseau.» La ministre chargée notamment des Transports et du Numérique expliquait que personne ne serait contraint d’utiliser un smartphone pour prendre un billet des MBC.