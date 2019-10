6 balades au coeur des récoltes

1. Fusionner vin et chocolat, à Gruyères (FR)

Pourquoi choisir entre un verre de rouge et un carré de chocolat quand on peut avoir les deux? Afin d’égayer les premiers frimas de novembre, on participe à un atelier gourmand destiné à démontrer les accords parfaits entre différents chocolats et l’arôme du vin. Les fèves et les raisins n’auront plus de secrets pour vous.

Quand? Le 8 novembre, dès 18 h 15.

Où? La chocolaterie de Gruyères, place de la Gare 2, Pringy.

40 fr./pers. Infos: Gruyère Pays-d'Enhaut

2. Traverser les vignobles à vélo électrique, à Sion (VS)

Pédaler tranquillement ou activement au travers des vignes, admirer le paysage et les fruits qu’on s’apprête à goûter, profiter d’un pique-nique garni de produits du terroir… Depuis l’application spécialement conçue par les Celliers de Sion, on choisit le parcours, l’allure et la formule repas qui nous conviennent. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

Quand? Sur réservation en ligne (du lundi au dimanche ou du jeudi au dimanche, selon les formules).

Où? Les points de départ peuvent varier selon les itinéraires choisis. La formule repas est servie dans une guérite à choix: le CUBE du vendredi au dimanche, ou la Guérite Brûlefer du jeudi au dimanche.

79 fr./pers. Infos: Les Celliers de Sion

3. Mitonner le vin cuit, à Lausanne (VD)

Dans le cadre des événements organisés par l’association Lausanne à table, la fameuse Brasserie de Montbenon convie les épicuriens à mitonner le vin. Et puisqu’il faudra bien patienter un peu, pendant que la magie opérera dans le chaudron, la vigneronne Marie-Thérèse Chappaz présentera les vins de son domaine, juste avant que soient servis vacherins chauds et tarte au vin cuit.

Quand? Le 3 novembre.

Où? Brasserie de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne.

Prix à la carte selon les plats. Infos: Lausanne à Table

4. Dormir dans un tonneau, à Maienfeld (GR)

Disponibles toute l’année, ces mini-chambres complètement insolites permettent de passer une nuitée unique, au cœur de la nature. Seuls au milieu des vignes, on écoute les soupirs de la nature qui s’endort et s’éveille. Pas d’inquiétude: les tonneaux (de 8000 litres) ont évidemment été aménagés afin de pouvoir accueillir confortablement les visiteurs. Le paroxysme du cosy!

Quand? Sur réservation, toute l’année.

Où? L’emplacement varie, selon le tonneau réservé. Chacun est géré par des hôtes différents, qui ont eux-mêmes meublé et décoré leurs mini-hébergements viticoles.

222 fr. par nuit, avec déjeuner et souper inclus. Infos: Schlaf-Fass

5. Traverser les vignes de La Côte en Segway (VD)

Si vous préférez glisser le long des vignobles sur un Segway, plutôt que de marcher ou de pédaler, rendez-vous à Rolle! C’est dans cette charmante ville vaudoise que vous attendra votre guide, prêt à vous emmener jusqu’au village de Tartegnin, après avoir exploré les vignes de la région. Sur le chemin, jolis villages et panoramas époustouflants vous attendent, en plus d’une dégustation de vins et du malakoff le plus prisé des alentours.

Quand? Réservations possibles toute l’année.

Où? Le parcours démarre à Rolle.

120 fr./pers. Infos: La Côte Tourisme

6. Tester un parcours jusqu’aux Bains de Saillon (VS)

Le circuit, axé sur la détente, débute par une dégustation commentée au bar à vins Fol’terres. Après avoir découvert plusieurs vins valaisans, les participants longent les vignes qui entourent le village de Fully où est servi un repas de midi traditionnel agrémenté de produits du terroir. Une jolie balade digestive nous mène ensuite jusqu’aux Bains de Saillon, où la journée se termine par un bain chaud. Les réservations se font en ligne.

Quand? Jusqu’au 31 décembre (activité de 4 à 8 heures).

Où? Vinothek Fol’terres, chemin du Rhône 135, Fully.

94 fr. 75/pers. Infos: Valais Discovery

Retrouvez d'autres idées de sorties sur femina.ch.