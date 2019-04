Au jardin botanique, les visites guidées fleurissent au printemps

Ce n’est pas la jungle en folie, mais ça y ressemble. Avec l’arrivée des beaux jours, les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) laissent éclater toutes leurs richesses. Et les partagent avec le public au travers de multiples visites guidées, dont certaines entraîneront leurs participants jusqu’au Domaine de Penthes et dans les serres de Pregny.

Cette année, en plus des grands classiques tels que les massifs fleuris et les rocailles, les rhododendrons et orchidées ou encore les plantes aromatiques et le fameux herbier, vingt-trois nouveautés sont proposées aux visiteurs dès le mardi 2 avril. Conservateur aux CJBG, Louis Nusbaumer lève un pan du voile.

Record mondial d'altitude

«Le 28 mai, on parlera des jardiniers-botanistes. L’un d’eux, Albert Zimmermann, a collecté des plantes sur les pentes de l’Everest, en 1952, à une altitude record, soit 6350 mètres! Dans nos rocailles, il reste encore l’une d’entre elles, qui a survécu et germé. Ce sera l’occasion de l’admirer.»

L’extraordinaire Chimère

Le 2 juin, les agrumes seront en vedette dans les serres de Pregny: «Parmi eux, une espèce des plus étonnantes, la Chimère d’orange et cédrat, s’enthousiasme le spécialiste. Elle a été repérée en Toscane, au milieu du XVIIe siècle, puis retrouvée en 1990 dans le jardin des Médicis. Elle est tout à fait extraordinaire, car sur un même arbre, on trouve des fruits sphériques orange ou coniques jaunes et d’autres mi-lisses, mi-bossus et bicolores!»

Lors de cette visite dominicale, le public sera également sensibilisé aux odeurs des fleurs et des feuilles des plantes. Saviez-vous que certaines sentent le pain sec, le Cenovis ou encore le bitume?

L’impératrice et le menuisier

Les CJBG, ce sont aussi des femmes et des hommes qui œuvrent dans l’ombre des végétaux. «On pourra notamment découvrir le travail de notre apiculteur, car les CJBG produisent du miel, indique Louis Nusbaumer. Nous ouvrirons aussi notre atelier de menuiserie, où l’on construit des barrières, des bacs, des passerelles et autres petits chalets suisses ou pagodes japonaises pour nos expositions. C’est là aussi qu’on aiguise les sécateurs des jardiniers.»

Impossible ici de détailler chacune des visites. Mais au détour des allées, les épiphytes, Zelkova et autres bryophytes n’auront peut-être plus de secret pour vous. De même que l’herbier du botaniste de l’impératrice Joséphine, une grande amoureuse des fleurs qui vécut durant quelques années à Pregny au XIXe siècle. D’où le nom donné au chemin de L’Impératrice, qui borde le Jardin botanique.

Visites guidées les mardis d'avril à novembre (Variations botaniques), les jeudis de mars à octobre (Visite du Jardinier) et chaque 1er dimanche du mois, du 7 avril au 1er décembre (Visites du dimanche). Infos sur www.cjb-geneve.ch

(24 heures)