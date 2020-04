Botox: la fin du tabou

L’excès de toxine botulique dans le visage des actrices est un véritable fléau à Hollywood où le botox bashing fait rage. Pour rappel, l’injection de cette substance paralyse les muscles, ce qui lisse là où il faut (front, pattes d’oie, lèvre supérieure), mais fige l’expression en empêchant les mimiques. L’acide hyaluronique, lui, est utilisé pour combler les zones qui se creusent avec l’âge, les sillons naso-géniens par exemple, ou les pommettes qui, une fois regonflées, retendent l’entier du visage. Ainsi, le lifting classique, cher à Jane Fonda, tend à disparaître.

Modération suisse

Dans notre paisible Suisse, la discrétion est de mise, mais nombreuses sont les femmes qui prennent rendez-vous dans l’une des cliniques de la place pour un petit coup de frais. Le docteur Marva Safa, qui dirige un centre de médecine esthétique à Neuchâtel depuis 15 ans, observe cette démocratisation et, surtout, le rajeunissement de sa patientèle (lire son interview dans l'encadré). Elle a participé, avec 1300 praticiens de 18 pays, à l’Allergan 360° Aesthetics Report, une étude sur les attentes des clients, menée par un fabricant de produits injectables. Ainsi, l’intérêt pour des interventions non invasives a augmenté de 23% entre 2018 et 2019 et les professionnels s’attendent à ce qu’elle soit de 25% en 2020.

Dès 40 ans, la demande est souvent la même: ne plus avoir l’air fatiguée; avoir bonne mine comme au retour de vacances, sans forcément retrouver le visage de la vingtaine. Par ailleurs, s’en ouvrir ensuite à son entourage devient de moins en moins tabou. Les femmes que nous avons rencontrées nous en ont parlé avec franchise et sans filtre.

Yvonne, 64 ans, femme d'affaires

Yvonne, après. (Crédit: Anne-Laure Lechat)

Ses complexes Je n’en ai pas vraiment! J’ai une bonne hygiène de vie, je dors 7 à 8 h par nuit, je surveille mon alimentation, je fais beaucoup de sport, du Pilates, de la marche. La nature me ressource énormément et dès les beaux jours, je vais trois fois par semaine nager mon kilomètre. J’ai la chance d’avoir un bon capital génétique, j’ai la même silhouette qu’à 20 ans, mais je me suis dit que c’était le moment de m’occuper un peu de moi. Je voulais améliorer la qualité de ma peau, sur le visage mais aussi au niveau du corps, des bras par exemple, car j’aime bien mettre des robes sans manches l’été.

Le cap Il y a 5 ans, j’ai travaillé sur une campagne pour les cliniques Matignon. Nous avions réalisé une vidéo promotionnelle et en voyant les promesses, j’ai eu envie de tester. J’ai commencé par un thermage [un lifting non invasif par radiofréquence qui stimule la production de collagène] et les résultats sont vraiment bluffants. Une fois qu’on a mis un pied dans ce milieu, on s’intéresse à tout ce qui se fait. J’ai eu recours ensuite à la mésothérapie, au botox et au PRP [plasma riche en plaquette, un sérum fabriqué à partir de son propre sang qui active le renouvellement cellulaire]. Je n’ai jamais touché ma bouche en revanche. Je constate que c’est une grosse tendance chez les très jeunes femmes. Pour ma part, je n’ai pas envie d’avoir l’air d’avoir 30 ans, mais juste bonne mine et de me sentir bien. J’ai encore expérimenté le botox contre la transpiration. C’est incroyable et ça peut faire une vraie différence de confort, par exemple durant la ménopause.

Yvonne, avant. (Crédit: DR)

La réaction de l’entourage Je n’en parle jamais avec mes amies, car je n’ai pas envie d’être jugée. Les femmes ne sont pas toujours si bienveillantes entre elles. Je ne pense pas qu’en me voyant, on se dise: «Cette femme a eu recours à la chirurgie esthétique.» Ça signifie que c’est réussi! Mon fils de 31 ans est très fier de sa maman et du fait que je prenne soin de moi. Quand je me fais draguer par des hommes beaucoup plus jeunes, je me dis que c’est pas mal. Je précise que je suis mariée depuis près de 40 ans!

Ses limites Je me suis tenue aux techniques non invasives, car elles sont temporaires donc réversibles. C’est très important de le dire. La chirurgie ne m’a jamais intéressée. Avec les traitements que j’ai faits, on obtient des résultats naturels et satisfaisants, qu’il faut certes entretenir après. L’argent ne doit pas être un frein, car il y a souvent des offres dans les cliniques. Au lieu d’un voyage ou de shopping, je me fais plaisir à moi-même. Il ne faut pas non plus avoir peur de la douleur. J’ai la chance de très bien la supporter et les médecins praticiens utilisent au besoin des anesthésiants légers de divers types.

Laetitia, 40 ans, assistante médicale

Laetitia, après. (Crédit: Anne-Laure Lechat)

Ses complexes Depuis l’âge de 35 ans, ma ride du lion me dérangeait. Souvent, les médecins voient totalement autre chose dans les défauts à corriger. Chez moi, c’était les pattes d’oie. Moi, je les aimais bien, je voulais garder ces marques expressives. A 39 ans, j’ai craqué et opté pour du botox dans le front. Je ne l’ai pas caché à mes proches, mais personne n’a remarqué. On me disait seulement que j’avais l’air plus détendue. Je n’ai pas peur de vieillir, cela veut dire que je suis en vie, mais certaines manifestations du vieillissement me déplaisent, alors si je peux les ralentir! Je ne veux pas avoir l’air complètement figée, lisse ou ressembler à moi à 20 ou 30 ans. Je veux juste me mettre en valeur, améliorer un peu mon apparence.

Le cap A l’approche des 40 ans, j’ai eu une soudaine envie de vraiment prendre soin de moi. Je m’étais déjà mise au sport de façon intensive et ça a changé ma vie. Je me suis ensuite focalisée sur le visage, car je ne voulais plus avoir l’air fatiguée. Je suis allée chez Entourage, que je connaissais déjà. J’ai confiance dans leurs compétences, le suivi, l’écoute. Durant la première consultation, le docteur de Boccard m’a demandé ce que je désirais, puis m’a proposé une série d’interventions avec un devis. J’ai pris le temps de la réflexion et je me suis décidée pour des injections d’acide hyaluronique pour remonter les pommettes et repulper la lèvre, le sillon naso-génien. A nouveau, je pensais que la ligne de ma mâchoire avait besoin d’être redéfinie, mais du point de vue du médecin, ce n’était pas nécessaire. Je voulais retrouver des volumes au bon endroit mais sans ressembler à la famille K ou à Nabilla. Deux mois après l’intervention et malgré une complication très rare qui s’est heureusement bien terminée, je suis entièrement satisfaite du résultat, très naturel, comme je le souhaitais.

Laetitia, avant. (Crédit: DR)

La réaction de l’entourage J’en parle ouvertement avec mes collègues et amis, dont les réactions en général ont été très positives. Après, il y a d’inévitables petites jalousies et un peu de jugement. Les gens associent la médecine esthétique à la téléréalité, à quelque chose de vulgaire, d’extrême. Ce n’est pas ce que je cherche.

Ses limites L’argent. Les résultats de l’acide hyaluronique durent au minimum un an, mais avec le botox, c’est plutôt 8 mois. Je vais donc devoir y retourner bientôt. C’est un certain budget pour moi et cela implique des sacrifices. Je ne suis pas partie en vacances depuis deux ans, mais c’est mon choix, mon self-cadeau pour mes 40 ans. C’est amusant comme personne n’est choqué quand un mec s’achète des jantes de voiture pour 3000 fr. ou quand des jeunes parents mettent 1500 fr. dans une poussette, mais quand il s’agit d’esthétique, les critiquent fusent!

Luisa, 48 ans, coiffeuse

Luisa, après. (Crédit: Anne-Laure Lechat)

Ses complexes Ce qui me dérange chez moi, ce sont les rides du front. Je trouve que ça fait sévère. D’ailleurs, si mon médecin ne me retenait pas, j’aurais le front complètement lisse. J’ai aussi un problème avec mes lèvres, devenues très fines à cause d’herpès à répétition. Sinon, j’ai la chance d’avoir une belle peau. J’aime bien néanmoins m’offrir un coup de frais avant un événement, un mariage par exemple. Aujourd’hui, on a un rapport à l’image compliqué, on passe notre temps à se photographier et personne n’aime avoir l’air fatigué. J’ai envie que l’énergie que je ressens en moi se voie à l’extérieur, qu’il y ait une harmonie.

Le cap Comme je tiens un salon de coiffure, on m’interrogeait souvent: «Est-ce que tu connais un bon médecin esthétique?» comme on me demanderait un bon resto italien, les échanges typiques de ce genre d’endroit! Une cliente m’a ainsi parlé du docteur Laurent Pellet, chirurgien plasticien à Pully (VD). A force de le recommander et de voir les résultats sur ses patientes, j’ai pris rendez-vous pour moi. Je fais des injections de botox et d’acide hyaluronique depuis 3 ans. Comme je travaille toute la journée face à des miroirs, je vois mon reflet et je me dis: «Ouh, c’est le moment que j’y retourne!» Quand on commence, c’est difficile d’arrêter. Ça devient comme un rituel. Ma confiance en moi a aussi augmenté. Depuis, je me suis formée au conseil en esthétique et j’ai ouvert une société pour accompagner les femmes dans leurs traitements. Il faut vivre avec son temps et utiliser toutes les techniques à disposition pour prendre soin de soi.

Luisa, avant. (Crédit: DR)

La réaction de l’entourage J’en parle ouvertement autour de moi dans la mesure où je trouve que ça reste naturel. Dans ma tranche d’âge, on veut que ça ne se voie pas. Je suis pour qu’on prenne soin de soi, qu’on corrige ses petits défauts si c’est fait dans les règles de l’art et en toute sécurité. Il faut absolument se faire conseiller avant de passer à l’acte.

Ses limites Ma fille de 15 ans! Je ne veux pas lui donner un mauvais exemple et lui laisser l’impression qu’une femme doit être parfaite physiquement. On doit accepter ses défauts. Je ne ferai d’ailleurs jamais de vrai lifting. C’est une chirurgie lourde qu’on peut éviter avec tous les traitements esthétiques qui existent actuellement.

