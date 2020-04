Confinés mais habillés!

«Hey, les filles! Ce n’est pas parce qu’on est à la maison qu’il faut se laisser aller, sinon on va déprimer, hein!» déclarait Cristina Cordula sur son compte Instagram le 19 mars. L’animatrice télé et conseillère en image rappelle ainsi que notre apparence a une influence non négligeable sur notre moral. Avant d’être un diktat, l’habillement est un moyen essentiel pour entretenir l’estime qu’on se porte.

«On générera alors de la positivité, ce qui, en ces temps anxiogènes, est plus qu’important.» Julie Blanco, styliste

«C’est comme se demander pourquoi se coiffer ou pourquoi manger sainement, la réponse est, tout simplement, pour son bien-être physique et psychologique», explique Julie Blanco, styliste, conseillère en image et fondatrice de La Garde-Robe de Julie 1920. Si on rentre dans une monotonie où le temps s’écoule sans qu’on se crée des obligations, on risque de se heurter à une baisse de moral. Si on reste en pyjama toute la journée, pas coiffé, pas lavé, inconsciemment ça va créer des tensions avec son partenaire. On pourra le supporter deux ou trois jours, mais après, on va commencer à se faire de petites remarques. En faisant l’effort de choisir des vêtements que nous avons plaisir à porter (par leur couleur, leur confort), on créera une sensation de bonheur inconscient. Par conséquent, on communiquera ce même bien-être à notre entourage. On générera alors de la positivité, ce qui, en ces temps anxiogènes, est plus qu’important.»

Boost de productivité

Cette vision est partagée par Myriam Hoffmann (ou Mademoiselle M), conseillère en image. «Le fait de se mettre dans une posture relax va avoir des répercussions sur votre productivité.» Elle nous rappelle qu’en 2012, les psychologues américains Hajo Adam et Adam Galinsky, rattachés à la Northwestern University, avaient déjà démontré l’impact du vêtement sur notre efficience. Le test avait été réalisé sur un groupe de travail que les psychologues avaient divisé en deux après leur avoir fait endosser une blouse blanche. Le premier groupe, qui pensait porter une blouse de peintre en bâtiment, a été moins productif que le second groupe, auquel on avait fait croire qu’il s’agissait d’une blouse de scientifique. Une expérience qui prouve que, parfois, l’habit fait le moine. Mieux encore, il sert à structurer notre quotidien, surtout lorsque le temps semble suspendu et que nous sommes enfermés à la maison.

Il conviendra donc de prévoir une tenue appropriée à chaque situation. Voici quelques propositions:

1. Je suis en télétravail

Il va falloir trouver le juste milieu entre le tailleur strict et le pyjama en pilou. Pour ne pas perdre la face devant les collègues en visioconférence, Myriam Hoffmann conseille d’édulcorer son look usuel. «Mettez-vous un cran en dessous du dress code instauré dans l’entreprise. Admettons que vous soyez gestionnaire de fortune dans une banque privée. Il y a toutes les chances qu’au bureau, vous vous habilliez en tailleur-jupe ou en tailleur-pantalon. Toutefois, s’habiller de la sorte chez soi ferait un peu bizarre. A la maison, un homme va donc passer du complet cravate à la veste chemise, par exemple. Une femme pourra porter une veste un peu plus décontractée, dans une couleur plus claire et dans des matières plus fluides. Enfin, si, dans mon travail, le code vestimentaire est sport chic, on reste en sport chic.»

2. Je fais un apéro à distance

Même si on ne sort pas, prendre des rendezvous virtuels avec ses proches est un bon prétexte pour casser la routine du confinement. Comme l’explique Julie Blanco, «il s’agit de se mettre dans le même état d’esprit que lorsqu’on se préparait à sortir il y a encore quelques semaines. C’est l’occasion ultime de se faire belle: choisir une jolie tenue, se maquiller, se coiffer. En prenant vraiment le temps de faire tout ça, on prend du temps pour soi, comme quand on s’offre un soin au spa». D’ailleurs, cette petite pause récréative peut aussi constituer l’occasion de se concocter une soirée à thème. Pour que tout le monde soit raccord, toutefois, «pensez à caler le dress code de l’apéro au moment de son organisation, ce qui évite de créer des malaises», ajoute Myriam Hoffmann.

3. Je suis une inconditionnelle du sport

«Je me lave un jour sur deux et je passe le plus clair de mon temps en pyjama. A quoi bon se changer? Ça salit des habits et ça veut dire faire encore des machines», clamait ce 23 mars la chanteuse Izia Higelin sur les réseaux sociaux. Si, comme elle, on s’est forgé une bonne excuse pour ne pas se prendre la tête, il est bon de se rappeler qu’être à l’aise n’est pas synonyme de négligence. A ce propos, Julie Blanco rappelle que «ce n’est pas parce qu’on porte une tenue confortable qu’elle doit être moche. Donc, oui pour le confort, mais à condition que le vêtement ait une certaine allure, une certaine tenue. On peut très bien porter un sweat-shirt et une jupe plissée, qu’on accessoirisera avec une paire de baskets et des bracelets ou des boucles d’oreilles. On obtient ainsi une silhouette confort et tendance, idéale pour la maison».

À lire également sur Femina.ch