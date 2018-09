David Candaux a mis 17 ans à créer ma montre!

Le Grand Prix d’horlogerie de Genève vient de dévoiler sa liste des 72 montres présélectionnées pour la soirée du vendredi 9 novembre au Théâtre du Léman. On y retrouve les incontournables, comme Vacheron Constantin, Piaget, Chanel, Zenith ou Bulgari. Mais, en parcourant cette liste, on découvre aussi quelques horlogers indépendants et talentueux qui tentent de trouver leur place dans cette industrie tentaculaire. David Candaux est l’un d’entre eux. Avec son Tourbillon 1740 Half Hunter en titane grade 5, dans la catégorie Chronométrie, c’est la deuxième fois, en deux ans, que l’artisan du Solliat, à la vallée de Joux, apparaît dans cette sélection.

En quoi cette nomination est importante pour vous?

Plus que le prix, qui serait la cerise sur le gâteau, cette sélection m’offre de la visibilité pendant deux mois à faible coût. J’investis 5500 francs pour l’inscription, mais je peux participer à quatre expositions, sans compter les retombées médiatiques… C’est une aubaine!

Né à la vallée de Joux, vous êtes fils et petit-fils d’horloger… Créer des montres était donc une suite logique?

Pas du tout. Jusqu’à l’âge de 13 ans, je voulais devenir cuisinier. Mais un stage chez Fredy Girardet m’a fait changer d’avis: je n’ai pas aimé sa manière de diriger sa brigade. Pour moi, la cuisine devait rester un plaisir. Quand j’avais 7 ans, il m’arrivait d’attendre mon père dans son atelier chez Patek Philippe, je jouais avec ce que je pouvais trouver, mais personne ne m’avait parlé de l’histoire de l’horlogerie. Et puis, un jour, j’ai été invité par Henri-John Belmont, ancien CEO de Jaeger-LeCoultre et, accessoirement, notre voisin, à visiter la manufacture au Sentier. C’est un monsieur de 73 ans, avec 58 ans d’ancienneté, qui m’a servi de guide. J’ai trouvé ça magique.

Et c’est là que vous vous êtes lancé dans le métier?

J’ai commencé mon apprentissage en 1994 chez Jaeger-LeCoultre et, pendant deux ans, je suis passé d’atelier en atelier. J’ai appris comme ça, sans maître d’apprentissage, au contact de tous ces gens passionnés par leur métier. Ensuite, j’ai continué à suivre des cours du soir et je suis devenu à la fois horloger, ingénieur, concepteur et restaurateur. Dans mon esprit, il était évident que je devrais un jour réaliser ma propre montre, avec mon design, mais sans m’imposer de délai. Je l’ai commencée en 2001 et il m’a fallu dix-sept ans pour la terminer.

Dix-sept ans… C’est long!

Oui, mais je n’y passais pas des heures dessus non plus, je le faisais à temps perdu. Les quatre dernières années, j’ai aussi reçu le soutien de Philippe Dufour qui m’a poussé à terminer cette montre, puis à la commercialiser. Ce n’était pas prévu au départ! J’avais juste envie de créer une montre qui me plaisait. Je n’ai pas fait de business plan, ni d’étude de marché. J’ai simplement cherché à mixer le côté traditionnel de l’horlogerie, tel qu’on le promeut à la vallée de Joux, et l’innovation. J’ai ainsi remis au goût du jour les Côtes du Solliat, une décoration ancestrale abandonnée au profit des Côtes de Genève, mais j’ai aussi imaginé un tourbillon volant biplan et un mouvement incliné…

Et alors, cette montre a-t-elle séduit les collectionneurs?

Je vais livrer ma quatrième pièce dans deux semaines. J’ai de la chance, certains de mes confrères n’ont pas vendu une montre au cours de la première année. Mais il faut compter de cinq à six ans pour que ça décolle vraiment… (24 heures)