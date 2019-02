Des nuages au sommet

L’objet

Après la piste du stade d’athlétisme et la route, voici le sentier caillouteux… Tous ceux qui pratiquent un tant soit peu la course à pied connaissent la chaussure suisse On Running. Une belle pompe légère, souvent audacieusement colorée, montée sur des coussinets d’air qui donnent la sensation de rebondir sur un nuage à chaque foulée. Il existe une myriade de modèles pour courir sur terrain uniforme, mais ce printemps accueille une vraie nouveauté: la chaussure de trail. Elle s’appelle Cloudventure (cloud, pour nuage, on l’aura compris) et s’enrichit d’une semelle à points d’adhérence et de renforts au talon et au bout, pour galoper confortablement, même à la descente dans les pierriers. Entre 230 et 250 fr. selon la spécificité technique, on aime surtout le modèle Flare Dawn (aurore ardente, dira-t-on) pour l’impression de laisser des traces de braise sur son passage.

Le style

Le problème des chaussures On, c’est que même le sportif avisé est tenté de choisir les couleurs qui lui plaisent le mieux. Ce serait évidemment une erreur, comme peut en témoigner la soussignée, heureuse propriétaire d’un modèle vert pomme beaucoup trop technique pour sa foulée et qui, du coup, laisse les pieds endoloris après la première heure de course. Tant pis donc pour l’effet people: on n’imite pas Hugh Jackman ou Ozzy Osbourne accompagnant leurs sneakers On de tenues de soirée. Celui qui veut vraiment courir plutôt que de poser sur Instagram prendra le modèle qui correspond à son type de course, quel que soit l’imprimé. Dommage, la Cloudventure waterproof, qui peut sortir par tous les temps, parfaite pour maintenant, est sagement noire.

Les rendez-vous

Les sportifs cherchent des nouveaux défis hors bitume: terrain irrégulier et panorama à couper le souffle! Les stations suisses ont balisé moult chemins, praticables toute l’année (200 km à Crans-Montana, 400 aux Portes-du-Soleil, par exemple). Pour les esprits compétitifs, c’est le Trail blanc des Diablerets (2 mars) qui lance la saison. Une première étape pour préparer Sierre-Zinal? La tête, comme les pieds, dans les nuages.

L’entreprise

En 2010, à Zurich, l’ancien champion de duathlon et ironman assidu Olivier Bernhard s’est associé à deux amis, David Allemann et Caspar Coppetti. Ils se sont attelés à réinventer la chaussure de course, dans un esprit de plaisir et de légèreté. Plutôt que de bourrer la semelle de mousse amortissante, ils ont conçu un système inspiré du tuyau d’arrosage, qui encapsule l’air comme un ressort, adoucit l’impact et optimise le rebond. La technologie innovante a vite été primée, le design a séduit et voici les modèles On visibles sur 4 millions de paires de pieds, dans 3500 points de vente, répartis dans 55 pays. (24 heures)